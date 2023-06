„Entstanden in Zusammenarbeit von Disney und James Camerons Produktionsfirma Lighthouse Entertainment erleben Spieler ein Open-World-Action-Adventure in der Egoperspektive, das exklusiv entwickelt wurde, um die Power von Next-Gen-Konsolen und PC maximal auszunutzen.“

In der noch nie gesehenen westlichen Grenzregion von Pandora spielt man ein Kind zweier Welten, geboren als Na’vi, ausgebildet von der RDA. Nach 15 Jahren seid ihr frei, aber fremd am Ort eurer Geburt. Zielt ist es, eure verlorenen Wurzeln wiederzufinden und herauszufinden, was es bedeutet, ein Na’vi zu sein. Dazu arbeitet mit anderen Clans zusammen, um Pandora vor der RDA zu schützen.

Zum Start des Ubisoft Forward Event zeigt der französische Publisher den ersten Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora , das am 07. Dezember 2023 erscheint. Zusammen mit Filmemachern rund um Regisseur James Cameron erzählt man hier eine brandneue Story.

What do you think?