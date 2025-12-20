Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes bringt einen dunklen Wendepunkt nach Pandora

Wenn Pandora brennt, bleibt wenig Platz für Heldenpathos. Mit Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes hat Ubisoft die neue Erweiterung veröffentlicht, die bewusst einen anderen Ton anschlägt. Es wird persönlicher, düsterer und mit weniger Kompromiss verbunden als das Hauptspiel.

Passend zum weltweiten Kinostart von Avatar: Fire and Ash rückt der DLC eine Region ins Zentrum, die kaum wiederzuerkennen ist, den verwüsteten Kinglor-Wald im Westlichen Grenzgebiet.

Ein neuer Blick auf Pandora

From the Ashes führt die Spieler in die neue Unterregion „Die Schluchten“, ein Gebiet aus zerklüfteten Basaltformationen, verdrehten Landschaften und spürbarer Zerstörung. Massive Entertainment nutzt diese Kulisse nicht nur optisch, sondern auch erzählerisch. Pandora wirkt hier deutlich feindseliger, weniger mystisch und fast schon verbraucht. Genau das passt zur Geschichte von So’lek, einem kampferfahrenen Na’vi, der Pandora nicht idealisiert, sondern ihre Narben kennt.

Anders als der Sarentu aus dem Hauptspiel ist So’lek kein Neuling. Er hat an der Seite von Jake Sully gekämpft, seinen Clan verloren und trägt diese Vergangenheit sichtbar mit sich. Das prägt auch das Gameplay. Kämpfe sind schneller, direkter und aggressiver. Finishers wirken roh, fast wütend, und es wird spürbar, dass hier jemand kämpft, der nichts mehr verlieren will.

Na’vi gegen Na’vi – ein bewusster Bruch

Die größte spielerische Neuerung von Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes ist der Konflikt Na’vi gegen Na’vi. Der sogenannte Asche-Clan, auch Mangkwan genannt, stellt eine völlig neue Bedrohung dar. Diese Gegner bewegen sich agil, nutzen Granaten, Distanzwaffen und Luftangriffe, im Grunde all das, was Spieler selbst gelernt haben.

Besonders die Schlüsselfiguren Wukula und Zari stechen heraus. Ihre Kämpfe sind nicht fair, nicht vorhersehbar, sondern klar auf Persönlichkeit ausgelegt. Ergänzt wird das durch neue RDA-Einheiten wie Hellhounds, Skel-Anzüge und spezialisierte AMP-Varianten, die Gefechte am Boden wie in der Luft fordernder machen.

Mehr Freiheit, mehr Perspektiven

Parallel zur Erweiterung ist bereits ein großes, kostenloses Update verfügbar. New Game+ und die Third-Person-Ansicht waren lange Community-Wünsche, und verändern das Spielgefühl spürbar. Gerade in From the Ashes ergibt die neue Kamera einen interessanten Blick auf das Spiel. Pandora wirkt größer, So’lek greifbarer und die Action wird unmittelbarer.

Weitere Eindrücke aus Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes liefert das folgende Gameplay-Overview.