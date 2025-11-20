Video

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes: So’leks Rache ab 18 Uhr im Gameplay-Walkthrough

Erlebe Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes ab 18 Uhr. Neue dritte-Person-Kämpfe, Banshee-Mechanik & So’leks Rache an RDA und Ash-Clan.

Ab 18 Uhr zeigt Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes in einem neuen Gameplay-Walkthrough. Spieler schlüpfen darin in die Rolle von So’lek, einem Na’vi-Krieger, dessen neu gefundene Familie durch die RDA und den Ash-Clan auseinandergerissen wurde.

Die Erweiterung setzt auf Third-Person-Gameplay mit überarbeitetem Kampf- und Banshee-System. Ob lautlos durch die Wildnis schleichen oder den Gegnern frontal entgegentreten, die Wahl liegt bei euch. Neue Missionen treiben So’lek durch verbrannte Landschaften der Western Frontier, auf der Suche nach Rache und verlorener Familie.

Vorbesteller erhalten das „Floating Mountains“-Bonuspaket mit drei neuen Banshee-Farbmustern, um noch tiefer in die Pandora-Erfahrung einzutauchen. Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes benötigt das Basisspiel, erweitert aber merklich die Tiefe und Dynamik der Western Frontier.

