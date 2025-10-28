Video

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes: Ubisoft zeigt erstmals Third-Person-Gameplay

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare

Ubisoft erweitert Avatar: Frontiers of Pandora mit der neuen Story-Erweiterung From the Ashes, inspiriert vom kommenden Film Avatar: Fire and Ash. Der frische Gameplay-Teaser zeigt erstmals Third-Person-Gameplay, ein großer Schritt für das Spielgefühl.

Spieler erleben die Western Frontier mit überarbeiteten Banshee-Mechaniken, fließenderem Kampf und neuen Stealth-Optionen. Die Geschichte dreht sich um Rache, Erlösung und die Verteidigung Pandoras gegen menschliche Eindringlinge. Ubisoft scheint auf Feedback gehört zu haben: mehr Freiheit, emotionalere Inszenierung und weniger starre Missionen.

From the Ashes erscheint 2025 und könnte die Brücke zwischen Film und Spiel schlagen, mit neuen Perspektiven, im wahrsten Sinne des Wortes.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Ps Plus Logo Battlefield 6 REDSEC: PlayStation Plus User erhalten DLC im Wert von 19,99 € kostenlos
Next Article Tomb Raider Lara Croft Amazon Games: Massive Kürzungen und ein Kurswechsel ins Ungewisse
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x