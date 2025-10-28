Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes: Ubisoft zeigt erstmals Third-Person-Gameplay

Ubisoft erweitert Avatar: Frontiers of Pandora mit der neuen Story-Erweiterung From the Ashes, inspiriert vom kommenden Film Avatar: Fire and Ash. Der frische Gameplay-Teaser zeigt erstmals Third-Person-Gameplay, ein großer Schritt für das Spielgefühl.

Spieler erleben die Western Frontier mit überarbeiteten Banshee-Mechaniken, fließenderem Kampf und neuen Stealth-Optionen. Die Geschichte dreht sich um Rache, Erlösung und die Verteidigung Pandoras gegen menschliche Eindringlinge. Ubisoft scheint auf Feedback gehört zu haben: mehr Freiheit, emotionalere Inszenierung und weniger starre Missionen.

From the Ashes erscheint 2025 und könnte die Brücke zwischen Film und Spiel schlagen, mit neuen Perspektiven, im wahrsten Sinne des Wortes.

