Avatar: Frontiers of Pandora & Skull and Bones – Release von Ubisoft bestätigt

Publisher Ubisoft hat seinen aktuellen Quartalsbericht vorgelegt und darin den Release-Zeitraum für zwei ihrer wichtigsten Titel in diesem Jahr bestätigt.

So kann man sich auf Avatar: Frontiers of Pandora und Skull & Bones freuen, die beide bis zum 31. März 2023 erscheinen werden. Ausführliche Spiel-Vorstellungen folgen hier in den kommenden Wochen und Monaten.

Zu beiden Titeln laufen aktuell einige Playtests, so zu Skull and Bones, aus dem kürzlich erst einige Gameplay-Szenen geleakt wurden. Avatar: Frontiers of Pandora wird seit mehreren Jahren von den The Divsion-Machern bei Ubisoft Massive entwickelt, das vermutlich mit dem neuen Kinofilm zusammen erscheinen wird.

„Für 2022-23 streben wir eine Rückkehr zu einem signifikanten Umsatzwachstum an. Es wird hauptsächlich von einer vielfältigen Auswahl an Premium-Spielen angetrieben, darunter Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Skull & Bones, sowie andere aufregende Titel. Dieses Wachstum wird auch von unseren Free-to-Play-Veröffentlichungen profitieren, insbesondere von denen, die auf unseren größten IPs basieren.“ Ubisoft

Mit Avatar: Frontiers of Panadora erwartet die Spieler eine neue und eigenständigen Geschichte, in der ihr euch als Na’vi und auf eine Reise über die Westgrenze begebt – einen noch nie dagewesenen Teil von Pandora. Hier erkundet man eine lebendige und reaktive Welt, die von einzigartigen Kreaturen und neuen Charakteren bewohnt wird, und drängt die gewaltigen RDA-Kräfte zurück, die sie bedrohen.

Was aus Skull and Bones in der ganzen Zeit geworden ist, ist bislang unklar, das wohl nicht mehr das Spiel sein wird, das man einst vorgestellt hatte. Hier zieht es jüngsten Informationen zufolge die Spieler in die sieben Weltmeere, wo man sich ganz klassisch eine Crew zusammenstellen muss, Schätze bergen und natürlich in spannende Schlachten ziehen, inkl. alltäglicher Probleme auf hoher See, wie Meuterei, Ressourcenmanagement und vieles mehr.