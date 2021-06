Avatar: Frontiers of Pandora – Snowdrop-Tech-Showcase

Mit Avatar: Frontiers of Pandora gelang Ubisoft die Überraschung bei der diesjährigen E3, die bereits dort ein technisches Highlight, angetrieben von der Snowdrop-Engine, versprechen.

Auf diese geht man heute in einem Special von Ubisoft TV ein, die darin die neueste Version samt Gameplay-Szenen vorstellen. Erfahrt im aktuellen Video, wir man mithilfe der neueste Generation von Hardware diese faszinierende offene Spielwelt von Pandora zum Leben erweckt.

Avatar: Frontiers of Pandora erzählt eine eigenständige Geschichte als Na’vi, in der ihr euch auf eine Reise über die Westgrenze begebt, um einen noch nie dagewesenen Teil von Pandora zu erkunden. Vor euch liegt eine lebendige und reaktive Welt, die von einzigartigen Kreaturen und neuen Charakteren bewohnt wird, und in der es gilt, die gewaltigen RDA-Kräfte zurück zu drängen, die sie bedrohen.

Avatar: Frontiers of Panadora wird derzeit gemeinsam von Massive Entertainment, Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt. Der Titel erscheint 2022 exklusiv für neue Generation von Konsolen und PC und erweckt die verführerische Welt von Pandora mit all ihrer Schönheit und Gefahr in einem immersiven, offenen Welterlebnis zum Leben.