Avatar: Frontiers of Pandora – Story-Erweiterung From the Ashes angekündigt

Ubisoft und Massive Entertainment haben heute From the Ashes, eine neue Action-Adventure-Erweiterung für Avatar: Frontiers of Pandora, angekündigt. Die Erweiterung erscheint am 19. Dezember, exakt am selben Tag wie der Kinostart von James Camerons Avatar: Fire and Ash – ein doppeltes Pandora-Erlebnis zwischen Leinwand und Spielwelt.

From the Ashes führt Spieler zurück in die Westliche Grenze, inklusive Kinglor-Wald und einem komplett neuen Gebiet. Erzählerisch dreht sich alles um So’lek, einen kampferprobten Na’vi-Krieger des Trr’ong-Clans. Nachdem er von der RDA und deren neuen Verbündeten, dem rücksichtslosen Asche-Clan, überfallen wurde, erwacht So’lek in einer brennenden Welt, seine Familie zerstreut. Getrieben von Rache und dem Wunsch, seine Liebsten zu schützen, startet er eine packende Reise durch Pandora – düster, intensiv und emotional.

Omar Bouali, Creative Director bei Massive Entertainment, beschreibt die Erweiterung so: „Mit From the Ashes wollten wir die Grenzen dessen erweitern, was Spieler auf Pandora erleben können. Die neue Geschichte ist persönlich und düster, wir kombinieren First- und Third-Person-Perspektiven und haben neue Kampfmechaniken integriert, die emotionale und taktische Tiefe bringen.“ Die Spieler können also sowohl storygetrieben als auch actionreich in die Abenteuer von So’lek eintauchen.

Die Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney sichert eine enge Verknüpfung mit dem Filmuniversum. Joshua Izzo, Executive VP bei Lightstorm, betont: „Diese Erweiterung beleuchtet dunklere Ecken von Pandora und führt den furchterregenden Asche-Clan ein. Spieler erleben unentdeckte Geschichten durch neue interaktive Abenteuer.“ Luigi Priore von Disney & Pixar Games ergänzt: „From the Ashes zeigt, wie wir mit unseren Partnern einzigartige Geschichten entwickeln, die in geliebten Welten verwurzelt sind.“

Die Erweiterung ist sowohl als eigenständiger Kauf für Besitzer des Basisspiels erhältlich als auch Teil der neuen From the Ashes-Edition, die zusätzlich das Basisspiel und den „Floating Mountains Bonus Content“ enthält. Letzterer umfasst drei Banshee-Farbmuster, inspiriert vom Tal von Mo’ara.

Ubisoft und Massive Entertainment liefern hier keinen bloßen DLC, sondern ein vollwertiges Kapitel, das emotional packt und gleichzeitig das Spieluniversum mit dem Film verknüpft. Wer Avatar: Frontiers of Pandora mochte, sollte sich das nicht entgehen lassen. Die Kombination aus Story, neuem Gebiet und verbesserten Kampfmechaniken macht From the Ashes zu einem klaren Highlight für das Jahresende.