Avatar: Frontiers of Pandora – Story-Trailer enthüllt mehr über die Na’vi-Clans

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 07. Dezember 2023.

In Avatar: Frontiers of Pandora wurde man als Kleinkind von der RDA entführt und im Ambassador Program (TAP) ausgebildet, um menschlichen Interessen auf Pandora zu dienen. Als die RDA Pandora während der Schlacht am Halleluja-Gebirge evakuierte, wurde man in einen Not-Kryoschlaf versetzt, aus dem man 15 Jahre später aufwacht, endlich frei von der RDA, aber verloren und mit dieser Heimatwelt nicht vertraut.

