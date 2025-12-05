Avatar: Frontiers of Pandora – Third-Person-Update und New Game+ jetzt verfügbar

Massive Entertainment liefert ein Update, das viele Spieler lange gefordert haben. Avatar: Frontiers of Pandora unterstützt ab sofort die Third-Person-Perspektive und bringt zudem einen New Game+-Modus auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Damit bekommen Fans nicht nur eine neue Sicht auf die Welt von Pandora, sondern auch zusätzliche Spieltiefe. Eine kurze Zusammenfassung zum Update 2.0.

Pandora jetzt auch aus der dritten Perspektive erleben

Bisher war das Abenteuer auf der Western Frontier von Pandora strikt aus der Ich-Perspektive spielbar. Das hat sich mit dem Update geändert: Wer möchte, kann nun die Third-Person-Perspektive aktivieren, um seinen eigenen Charakter samt Ausrüstung und kosmetischen Items zu sehen. Massive Entertainment hat dafür Animationssysteme, Steuerung und Kamera überarbeitet, um ein flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten.

Die Umstellung funktioniert recht unkompliziert. Nach dem Update startet das Spiel standardmäßig weiterhin in der Ich-Perspektive. Ein Tastendruck genügt, um jederzeit nahtlos zwischen First- und Third-Person zu wechseln.

Für Spieler bedeutet das nicht nur eine neue visuelle Erfahrung, sondern auch eine andere Art, die Umgebung wahrzunehmen, sei es bei Kämpfen, Erkundung oder beim Betrachten der atemberaubenden Landschaften Pandoras.

Mehr Wiederspielwert mit New Game+

Parallel dazu führt das Update New Game+ ein. Wer die Hauptstory abgeschlossen hat, kann das Spiel erneut starten, dieses Mal mit allen gesammelten Fähigkeiten und Inventar aus der ersten Runde. Gegner sind stärker, die Belohnungen umfangreicher, inklusive eines neuen Skill-Trees und mächtigerer Ausrüstung. Die komplette Karte ist von Anfang an freigeschaltet, was Erkundung und Strategie verändert.

New Game+ gilt ausschließlich für das Hauptspiel und nicht für die Story-Packs The Sky Breaker und Secrets of the Spires. Für Spieler, die das Original bereits abgeschlossen haben, bietet dieser Modus also einen echten Anreiz, zurückzukehren und Pandora noch einmal unter neuen Bedingungen zu erleben.

From the Ashes DLC folgt in Kürze

Der nächste große Schritt steht bereits vor der Tür: Am 19. Dezember erscheint die Expansion From the Ashes, parallel zum Kinostart von Avatar: Fire and Ash. Spieler begleiten So’lek in der Ravaged Kinglor Forest, kämpfen gegen die Ash-Clan-Mächte und die RDA und erleben eine neue Story voller Rache und Zusammenhalt. Auch die Erweiterung unterstützt die Third-Person-Perspektive – der flexible Wechsel zwischen Sichtweisen wird damit zum Standard für das komplette Spielerlebnis.

Mit dem Update auf Third-Person und New Game+ reagiert Massive Entertainment direkt auf Spielerfeedback. Wer Avatar: Frontiers of Pandora schon gespielt hat, bekommt nun frische Motivation zurückzukehren. Spieler, die bisher gezögert haben, könnten gerade durch die neue Perspektive einen ganz anderen Zugang zum Spiel finden.

Die vollständigen Patch-Notes gibt es unter diesem Link.