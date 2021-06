Babylon’s Fall – Anmeldung zur Closed Beta gestartet

Im Juli startet die erste Phase der Closed Beta zu Babylon’s Fall, für die man sich ab sofort anmelden kann. Hierbei handelt es sich um einen technischen Test, der keinesfalls die finale Qualität des Spiels repräsentiert.

Die epische Welt von Babylon’s Fall wird mit dynamischem Koop-Kampf, mächtigen Waffen und einem einzigartigen, bemerkenswerten Stil erscheinen. Das Spiel kann mit einer Gruppe aus bis zu vier Spieler bestritten werden. Diese werden zu einer Gruppe Krieger namens „Sentinels“, die eine Verbindung zu einer besonderen Ausrüstung namens „Gideon Coffin“ haben. Sie begeben sich auf eine Odyssey, den gewaltigen Turm von Babylon zu bewältigen, in dem ein beeindruckendes Vermächtnis wartet.

Die erste Phase der Closed Beta Phase startet im kommenden Juli, für die man sich über diesen Link bewerben kann. Hierzu heißt es:

„Der Closed Beta Test wird in 3 Phasen unterteilt. Jede Phase hat unterschiedliche Testziele und zusätzliche Plattformen werden in den verschiedenen Phasen hinzugefügt. Die Testspielergebnisse und das Feedback der Spieler, die während des Closed Beta-Tests gesammelt werden, werden von unseren Entwicklungs- und Operation-Teams überprüft, um Babylon’s Fall zu verbessern. Wir hoffen, dass Sie an diesem Test teilnehmen, euer Feedback teilt und dazu beitragt, dieses Spiel so gut wie möglich zu machen.“