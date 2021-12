Babylon’s Fall erscheint im März 2022, neuer Trailer

Nach diversen Beta-Phase erscheint Babylon’s Fall nun im März 2022. Entwickler Platinum Games hat zudem neuen Spielszenen auf Lager.

Die epische Welt von Babylon’s Fall verspricht dynamische Koop-Kämpfe, mächtige Waffen und ein einzigartiges, beeindruckendes Art-Design. Alleine oder mit bis zu vier Spielern zieht man hier mit einer Gruppe von Kriegern in den Kampf, auch bekannt als die Wächter. Mit einer speziellen Ausrüstung, den Gideon-Särgen, stürzen sie sich in eine Odyssee, um den gigantischen Turm von Babylon zu überwinden, in dem ein großes Vermächtnis schlummert.

Zusätzlich zu den Waffen, die in beiden Händen gehalten werden, können Wächter die Kraft ihres Gideon-Sarges nutzen, um zwei weitere auszurüsten. Damit sind Kombinationen von bis zu vier Waffen auf einmal möglich. Die Fähigkeiten der verschiedenen Ausrüstungsgegenstände erlauben endlose Variationen, die im Kampf strategisch eingesetzt werden können. Für die außergewöhnliche Grafik des Spiels wurde ein neu entwickelter „Pinselstrich-Stil“ verwendet, um ein einzigartiges Fantasy-Setting mit einer mittelalterlichen Ölgemälde-Ästhetik zu schaffen.

Nach der Veröffentlichung werden neue Spielmodi, Story-Inhalte und Waffentypen ohne zusätzliche Kosten erhältlich sein.

Babylon’s Fall erscheint am 03. März 2022, mit einem Early Access-Zugriff ab dem 28. Februar 2022.