Backbone One Controller – USB Type-C Version für iPhone 15 bestätigt

Den Backbone One Controller für das Remote Play auf PlayStation gibt es bisher in zwei Versionen – einmal für Android und einmal für iPhone. Mit dem Launch des iPhone 15, das am gestrigen Dienstag vorgestellt wurde, fällt diese Trennung weg.

Apple gibt der Richtlinie nach einheitlichen Anschlüssen mit dem iPhone 15 endlich nach und wirft den eigenen Lightning-Ansatz über Bord, um stattdessen auf USB Type-C zu setzen. Da dies der einzige Unterschied beim Backbone One Controller war, funktioniert die Android-Version zukünftig auch mit dem iPhone 15.

Backbone One macht das Smartphone zum Handheld

Der Backbone One dient hierbei als Erweiterung des Smartphones und vermittelt mittels PS Remote Play ein realistisches Playstation-Spielgefühl auf diesem. Aus diesem Grund orientiert sich das Design an dem des Playstation 5 DualSense Wireless Controller und fügt sich somit nahtlos in das Design-Schema der PS5 ein. So wurde sowohl bei den Materialien als auch bei den Farben und Knöpfen darauf geachtet, dem Aussehen des echten Controllers so nahe wie möglich zu kommen.

Die offizielle Remote Play App von PlayStation unterstützt den Controller auch von offizieller Seite. Zusammen mit der Remote Play App können Nutzer der PS5 sowie der PS4 auf andere Geräte wie den PC oder auch das Handy streamen. Einfach den Controller mit dem Handy verbinden und losspielen.

Anders als PlayStation Portal ist der Backbone One deutlich vielfältiger einsetzbar und kann auch für lokale Games auf eurem Smartphone genutzt werden, was diesen in einem vollwertigen Handheld umwandelt. Unter PSP-Fans ist auch der Emulator besonders beliebt, um ältere PSP Games auf aktuellen Smarthones zu spielen. Auch das ist ohne Probleme möglich.

Der Backbone One Controller ist zum UVP von 120 EUR erhältlich.