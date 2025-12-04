Bad Robot Games startet durch: Sony unterstützt neuen Koop-Shooter von Mike Booth

Manchmal kündigen große Publisher ein neues Projekt an, und man spürt sofort, dass dahinter mehr steckt als nur die nächste Content-Schleuder. So wirkt die frische Partnerschaft zwischen Bad Robot Games und Sony Interactive Entertainment. Ein Studio, das bislang eher aus der Filmwelt bekannt ist, wagt nun den Schritt in die erste eigene, vollwertige Spieleproduktion. Und die Kombination dahinter klingt überraschend vielversprechend.

Bad Robot Games: Vom Filmset ins Koop-Shooter-Genre

Bad Robot – gegründet von JJ Abrams – war bisher vor allem für Popkultur-Momente im Kino verantwortlich. Doch im Hintergrund hat sich seit Jahren ein Games-Team aufgebaut, das nun sein erstes internes Projekt unter PlayStation-Beteiligung realisiert, das im September angedeutet wurde. Der Titel wird ein kooperativer Shooter für bis zu vier Spieler, entwickelt für PS5 und PC.

Spannend daran ist weniger das Genre selbst, sondern wer dieses Projekt anführt. Mike Booth, einst Mitbegründer von Left 4 Dead, sitzt diesmal im Regiestuhl. Und wer sein damaliges Werk kennt, weiß: Booth versteht es, aus einfachen Situationen dynamische, gemeinschaftliche Spannung zu erzeugen. Die Art von Momenten, an die man sich erinnert, weil sie nur im Zusammenspiel mit anderen entstehen.

Bad Robot Games möchte hier kein Nebenprodukt abliefern, sondern ein Universum erschaffen, das sich langfristig tragen kann. CEO Anna Sweet spricht selbstbewusst von einer „expansiven Vision“ und einem Erlebnis, das Spieler nachhaltig fesseln soll. Das klingt ambitioniert, aber nicht abgehoben.

Warum Sony und Bad Robot Games zueinander passen

Sony betont in der Ankündigung, dass man von der kreativen Stimme des Studios beeindruckt sei. Und tatsächlich ergibt die Partnerschaft strategisch Sinn: PlayStation braucht frisches Material im Koop-Bereich, das sich klar von den bisherigen Live-Service-Versuchen unterscheidet. Bad Robot Games wiederum erhält kreative Freiheit, technische Ressourcen und ein Ökosystem, das solche Projekte sichtbar machen kann.

Ob daraus ein langfristiger Hit wird? Das bleibt offen. Doch die Struktur dahinter – ein erfahrener Regisseur, ein Studio mit erzählerischem Background und ein Publisher, der mehr als nur Zahlen im Blick hat – könnte genau die Mischung sein, die dem PlayStation-Line-up gefehlt hat.

Für Koop-Fans dürfte vor allem entscheidend sein, ob Booths Handschrift erkennbar bleibt: klare Rollenverteilung, spontane Dynamik, weniger Loot-Fokus, mehr Teamplay. Sollte Bad Robot Games diese Philosophie modern interpretieren, könnte hier ein Projekt entstehen, das nicht versucht, jedes Trend-Buzzword zu bedienen, sondern wirklich Spaß macht.