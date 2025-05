Badminton Time! VR schmettert im Sommer auf die PS VR2

Wer braucht schon Sonne und Frischluft, wenn man sich das perfekte Sommer-Sportprogramm direkt ins Wohnzimmer holen kann? Badminton Time! VR, das quietschbunte Arcade-Erlebnis von Entwickler Fishing Cactus und Sportgigant Decathlon, schlägt diesen Sommer auf der PSVR2 auf – digital zuerst, die physische Version folgt mit einem eleganten Rückhandschlag später. Perp Games bringt den Meta-Quest-Hit von 2024 nun auch auf Sonys Headset – und das mit jeder Menge Schwung.

Virtuelle Schweißbänder an – es wird sportlich

Ob du dich gerade so an den Aufschlag erinnerst oder im echten Leben schon Badminton-Medaillen abgeräumt hast: Badminton Time! VR will alle ins (virtuelle) Schwitzen bringen. Die Spielmechanik setzt auf realistische Physik – ganz egal, ob du im Stehen oder Sitzen spielst. Vom Einsteiger, der erst einmal das Tutorial durchläuft, bis zum Profi, der sich online ins Turnier stürzt, findet hier jeder seine Nische.

Dabei führt dich das Spiel an exotische Orte wie den Grand Canyon, einen japanischen Garten oder die tropische Paradise Island – optisch macht das Ganze ordentlich was her. Und wer stilvoll auf Punktejagd gehen möchte, kann seinen Avatar mit wilden Outfits, abgefahrenen Brillen und stylischen Schlägern personalisieren.

Minispiele mit maximalem Spaß

Doch Badminton Time! VR geht über simples Matchplay hinaus. Fünf ausgefallene Arcade-Minispiele sorgen für Abwechslung – von Kokosnuss-Werfen über Bomben-Schlangen bis hin zu fiesen Piraten, die aus dem Boden hüpfen. Hier geht es nicht nur um Reaktion, sondern auch um Präzision, Timing und manchmal ein bisschen Wahnsinn.

Besonders witzig: In bestimmten Modi kannst du mit Spezialaufschlägen deinen Gegner blenden, irritieren oder mit einem Geister-Shuttlecock zur Verzweiflung treiben. Wer jetzt nicht lacht, hat wahrscheinlich noch nie ein Tentakel-Match verloren.

Du willst mehr als nur Minispiele? Dann ab in den Turniermodus! Ob 1v1 oder 2v2, gegen Freunde oder die KI – hier zeigt sich, wer den Schläger wirklich im Griff hat. Und ganz nebenbei sammelst du Erfahrung, die dir auch in den Mini-Games zugutekommt. Training zahlt sich eben aus – auch in VR.

Badminton Time! VR ist mehr als nur ein Nischensport-Simulator. Es ist ein virtuelles Fitnessstudio mit Humor, Stil und einer gehörigen Portion Spaß. Wer seine PSVR2 diesen Sommer ordentlich ausreizen möchte – hier kommt die perfekte Ausrede, sich sportlich zu betätigen, ohne die Wohnung zu verlassen. Bereit zum Aufschlag?