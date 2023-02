Baldur’s Gate 3 erscheint im August, Collector’s Edition angekündigt

„Ketheric ist ein Mann mit komplexen Ambitionen und Motivationen, daher wussten wir, dass wir bei der Suche nach seiner Stimme mit einem renommierten Charakterdarsteller zusammenarbeiten mussten, der die Art von nuancierter Darbietung liefern konnte, nach der wir suchten – also entschieden wir uns, J.K. Simmons. Obwohl wir es erwartet hatten, waren wir dennoch erstaunt, wie sehr seine Darstellung dazu beigetragen hat, den Charakter zu vertiefen. Wir werden euch in den kommenden Monaten zwei weitere Antagonisten vorstellen – haltet die Augen offen“, so Larian-Creative Director Swen Vincke.

Ein neuer Trailer gibt heute außerdem Einblicke in einen der noch nie gesehenen Antagonisten des Rollenspiels – General Ketheric Thorm – einen scheinbar unbesiegbaren Nekromanten, der eine Armee der Toten in Richtung der gleichnamigen Stadt Baldur’s Gate führt – und von niemand anderem als von Schauspieler J. K. Simmons gesprochen wird.

Das eigentliche Highlight des State of Play am gestrigen Abend war für die Zuschauer Baldur’s Gate 3, zu dem die Larian Studios das Release-Datum verkündet haben. Obendrauf hat man eine Collector’s Edition vorgestellt.

