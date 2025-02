Baldur’s Gate 3: Patch 8 bietet neue Anreize für einen zweiten (teuflischen) Durchgang

Das neue böse Ende kommt sogar in zwei Varianten daher. In der einen kannst du zumindest deinen Gefährten eine Gnadenfrist gewähren – oder du lässt sie einfach mit dem Rest von Baldur’s Gate leiden. Der YouTuber Hyperspace Towel hat beide Versionen bereits in einem Video gezeigt, und für Fans der dunklen Seite dürfte das eine spannende neue Möglichkeit sein, ihre Reise zu beenden.

What do you think?