Baldur’s Gate 3 Release steht bevor, Trailer zum Early Access

In zwei Tagen ist es soweit und Baldur’s Gate 3 wird auch für die PS5 veröffentlicht. Zum heutigen Early Access-Start gibt es daher einen neuen Trailer.

Nach dem mehr als gelungenen Start des Spiels auf dem PC ist es nun beinahe so weit, der Release von Baldur’s Gate 3 für die PS5 findet am 6. September statt und konkurriert dann umgehend mit Starfield auf der Xbox Series X|S um die Gunst der Spieler. Wer sich direkt die Deluxe Edition gesichert hat, kommt neben anderen, meist kosmetischen Annehmlichkeiten auch in den Genuss, das Spiel bereits heute zocken zu können, also noch vor dem offiziellen Release.

Das verspricht Baldur’s Gate 3

Mit dem dritten Teil wird die Baldur’s Gate-Serie des belgischen Entwicklers Larian Studios fortgesetzt. Die Serie beruht auf dem Dungeons & Dragons-Franchise und so müsst ihr in dem RPG auch immer wieder auf bestimmte Ereignisse würfeln. Dabei sind die Kämpfe rundenbasiert und eweils die passende Aktion für den Charakter auswählen. Ihr könnt das Spiel wahlweise als Singleplayer oder im Koop mit maximal vier Spielern spielen. Dementsprechend müsst ihr, wenn ihr alleine zockt, direkt für mehrere Charaktere Entscheidungen treffen, um siegreich aus den Kämpfen hervorzugehen.

Bezüglich eures Hauptcharakters habt ihr die Wahl zwischen sieben Figuren, alle mit ihren ganz eigenen Attributen, ganz RPG halt. Dabei unterteilt sich das Spiel in einen Prolog und drei Hauptakte und spielt zeitlich 120 Jahre nach den Ereignissen aus Teil 2. Somit befindet ihr euch im Jahre 1492 DR, in dem ihr eure Reise als Gefangener der Gedankenschinder fortsetzt. Wie es dann weitergeht, müsst ihr allerdings selbst herausfinden, wir wollen hier an der Stelle nicht spoilern. Nur soviel: Für einen kompletten Spieldurchlauf kann man gut und gerne 75-200 Stunden veranschlagen. Der momentane Speedrun Rekord liegt allerdings bei stattlichen 4 Minuten und 15 Sekunden.

Wie das Ganze dann ausschaut, davon könnt ihr euch in dem aktuellen PS5 Early Access-Trailer einen Eindruck verschaffen.

Für den PC wurde Baldur’s Gate 3 bereits vor rund einem Monat veröffentlicht und ist überaus positiv von den Spielern aufgenommen worden. Nicht selten wird es als das beste RPG aller Zeiten bezeichnet. Wie sich das Spiel auf der Konsole behauptet, wird sich noch zeigen müssen. So wird vereinzelt aber schon von langen Ladezeiten und deutlich erkennbares Nachladen von Texturen berichtet.