Baldur’s Gate III: Wie Patch 8 den Spielstand ins Nirwana befördert – Danke, Larian!

„Wir haben euch gewarnt!“ – Natürlich hat Larian alles im Griff – zumindest auf dem Papier. „Wir können nicht garantieren, dass Spielstände, die mit dieser Version erstellt wurden, kompatibel bleiben“, heißt es in ihrer charmant formulierten Erklärung. Übersetzt bedeutet das: Sorry, aber wenn ihr neugierig wart, ist das jetzt euer Problem.

What do you think?