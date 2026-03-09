Ballistic Moon ist offiziell Geschichte – Until Dawn-Entwickler wurde abgewickelt

Die Gerüchte der letzten Monate haben sich bewahrheitet. Das Studio hinter dem „Until Dawn Remake“ wurde endgültig aufgelöst. Offizielle Dokumente der britischen Regierung bestätigen jetzt das Aus für die ehemaligen Supermassive-Entwickler.

Ohne große Pressemitteilung oder Abschiedsworte ist es nun amtlich: Die am 3. Februar eingereichten Papiere besiegeln das Schicksal von Ballistic Moon. Was als vielversprechender Neustart für das cineastische Horror-Genre begann, endet in der kompletten Auflösung des Unternehmens. Dass weder die Studioleitung noch der Publisher des Spiels, in dem Fall Sony, ein Sterbenswort darüber verlieren, hinterlässt bei uns in der Community einen bitteren Beigeschmack.

Die Quittung für ein Remake, das niemand rief?

Man muss ehrlich sein: Die Vorzeichen standen von Anfang an schlecht. Das Remake von „Until Dawn“ kämpfte mit einer Identitätskrise. Während die technische Aufwertung der Frostbite-Engine zwar schicke Lichteffekte lieferte, zerstörte die neue Third-Person-Kamera für viele das beklemmende Gefühl der festen Kameraperspektiven aus dem Original. Hinzu kamen technische Stolpersteine zum Launch und ein Preisschild von knapp 60 Euro, das viele von uns abgeschreckt hat.

Der Niedergang kam nicht über Nacht. Schon 2025 häuften sich die Meldungen über massive Entlassungswellen, bei denen erst 40 und dann weitere 20 Mitarbeiter ihre Schreibtische räumen mussten. Dass die Spielerzahlen zeitweise sogar unter denen des gescheiterten Shooters Concord lagen, war das finale Todesurteil. Es ist extrem schade um das Potenzial der ehemaligen Supermassive-Veteranen, die eigentlich genau wissen, wie man Grusel und Butterfly-Effect-Mechaniken verzahnt.

Die Hoffnung auf eine direkte Fortsetzung oder weitere Remaster-Projekte in diesem Stil aus diesem Hause ist vermutlich gestorben. Das Until Dawn-Franchise lebt zwar durch den Kinofilm weiter, aber auf der Konsole hinterlässt die Schließung von Ballistic Moon ein Vakuum im Bereich des High-End-Horrors. Ein Remake allein reicht eben nicht, wenn der Mehrwert für die Spieler nicht klar erkennbar ist.

Glaubt ihr, dass das Until Dawn Remake von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, oder lag es schlicht am unglücklichen Release-Zeitpunkt und dem Preis?