Bandai Namco: Neues RPG-Projekt wird am Freitag enthüllt

Die Flaute bei Bandai Namcos Rollenspielen endet diesen Freitag um 23 Uhr deutscher Zeit. Ein erster Teaser deutet auf ein klassisches Fantasy-Setting im Anime-Stil hin, das der Publisher enthüllen wird.

Die Ankündigung kommt fast aus dem Nichts, aber die Zeichen stehen auf Neuanfang. Der Slogan „A serenity soon to be disturbed“ ist ein typischer Marketing-Slogan, doch das gezeigte Bildmaterial wird konkreter. Ein kurzer Clip zeigt einen Charakter in klassischer Montur mit Schwert und Schild. Das Design erinnert an die großen Anime-Produktionen des Publishers.

Die Lücke nach Tales of Arise

Wir müssen der Realität ins Auge blicken: Seit Tales of Arise im Jahr 2021 hat Bandai Namco kein völlig neues, großes Franchise-Kapitel im RPG-Sektor mehr aufgeschlagen. Sicher, Tales of Graces f Remastered hat im Januar 2025 die Nostalgie-Schiene bedient und technisch sauber abgeliefert.

Aber Remaster-Projekte sind keine Innovationsmotoren. Die Community wartet auf frische Mechaniken und eine Engine, welche die aktuelle Hardware-Generation endlich ausreizt. Scarlet Nexus war ein interessanter Vorstoß im Hinblick auf Echtzeit-Kampfsystem, doch danach wurde es ruhig um neue IPs.

Coming soon, a new RPG from Bandai Namco.

More to come March 5, 15:00 PDT / March 6, 00:00 CET. pic.twitter.com/czza5g2lWQ — Bandai Namco Entertainment Europe (@BandaiNamcoEU) March 3, 2026

Schluss mit der Nostalgie-Verwaltung

Am 6. März möchte Bandai Namco in diesem Punkt aufholen. Ein bloßer Teaser ohne Gameplay-Szenen oder Details zum Kampfsystem wäre eine Enttäuschung für alle, die nach dem Tales of Graces Remaster auf echtes Next-Gen-Material hoffen. Falls es sich um ein neues Tales of handelt, muss Bandai Namco zeigen, wie sie das bewährte Linear Motion Battle System weiterentwickeln wollen. Der Hunger auf ein neues RPG ist da. Die Erwartungen sind es auch.

Bandai Namco hat zu lange von seinem Katalog gelebt. Wenn das neue Projekt am Freitag nur ein Mobile-Ableger oder ein weiteres Lizenzspiel wird, verspielen sie das Momentum, das seit dem Release von Tales of Graces f Remastered im Januar herrscht. Wir brauchen ein echtes Konsolen-RPG mit Tiefgang.

Wie wichtig ist euch bei einem neuen Bandai Namco RPG ein nahtloses Action-Kampfsystem im Vergleich zu taktischen Rundenkämpfen?