Bandai Namco Showcase zur E3 ab 23:25 Uhr hier live

Fast als Schlusslicht wird Publisher und Entwickler Bandai Namco heute am späten Abend ihren offiziellen E3 Showcase abhalten, den ihr hier wieder live verfolgen könnt.

Los geht es diesmal um 23:25 Uhr mit ausgewählten Highlights, etwa zu The Dark Pictures: House of Ashes, Tales of Arise, mehr zu Elden Ring, das kürzlich offiziell enthüllt wurde, Scarlet Nexus (unsere Preview), und auch in diesem Fall die ein oder andere Überraschung.

Zu sehen ist der Livestream wie gewohnt auf Twitch, Youtube und auch hier bei uns!

Bandai Namco E3 Showcase

Wann : 15. Juni um 23:25 Uhr

: 15. Juni um 23:25 Uhr Wo : Youtube, Twitch, hier bei uns im Livestream

: Youtube, Twitch, hier bei uns im Livestream Was: The Dark Pictures, Tales of Arise, Scarlet Nexus

Dem Showcase folgen dann noch kleinere Streams, die ihr jeweils auf dem offiziellen Youtube Kanal und Twitch im Anschluss verfolgen könnt. Damit endet das offizielle E3 Programm auch fast, während das Summer Game Fest in den kommenden Wochen mit weiteren ausgewählten Shows weitermacht, darunter EA Play Live und ein spekuliertes PlayStation Event. Am Donnerstag gibt es außerdem noch eine Xbox Extended Show, die sich genauer mit jüngste angekündigten Spielen befasst.

Alle relevanten Infos vom Showcase gibt es dann wieder parallel und im Anschluss hier bei uns nachzulesen.