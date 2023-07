Don’t Nod und Focus Home Entertainment haben das Release-Datum ihres neuen Action-RPG Banishers: Ghosts of New Eden für diesen November bestätigt. Der Titel erscheint ausschließlich für die neuen Konsolen und den PC.

In Banishers: Ghosts of New Eden erleben die Spieler eine kraftvolle und intime Erzählung, in der sie als Antea Duarte und Red Mac Raith spielen. Ihr seid Liebhaber und Verbanner – Geisterjäger, die geschworen haben, die Lebenden vor der Bedrohung durch umherirrende Geister und Gespenster zu schützen. Nachdem Antea auf tragische Weise zu einem der Geister geworden ist, die sie verabscheut, begibt man sich auf die verzweifelte Suche nach einem Weg, sie aus ihrer neuen Notlage zu befreien.

Dazu betritt man eine Welt voller übernatürlicher Kreaturen und uralter Geheimnisse. Man muss seinen Verstand einsetzen oder oder Anteas spirituelle Kräfte mit Reds mächtigen Arsenal kombinieren, um die Seelen zu besiegen und zu verbannen, die die Lebenden quälen.

Auf diesem Weg wird man über das Schicksal der Bewohner von New Eden entscheiden – seien es nun lebende Menschen oder umherziehende Seelen, die sich dramatisch auf eure Geschichte und die Herausforderungen auswirken, denen man gegenübersteht.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 07. November, auch als Collector’s Edition, die eine trennbare Statuette von Red und Antea enthält, das offizielle Artbook des Spiels, ein Steelbook, zwei Banishers-Siegelringe, das Spiel auf Disc, sowie den In-Game-DLC „Wanderer Set“.