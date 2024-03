Banishers: Ghosts of New Eden – Trotz Erfolg keine garantierte Fortsetzung

Das Hack’n Slash „Banishers: Ghosts of New Eden“ ist ein echter Hit unter den Spielern, das unter anderem mit „God of War“ verglichen wurde. Trotz dieses Erfolges gibt es keine Garantie für eine Fortsetzung.

Entwickelt wurde „Banishers: Ghosts of New Eden“ von Don’t Nod, die bereits mehrere Franchise-Marken gestartet haben, jedoch nicht zwingend auch immer eine Fortsetzung produzieren. Darunter finden sich „Remember Me“ oder „Vampyr“, das man auf dem Niveau von „Banishers: Ghosts of New Eden“ einordnen würden.

Bekommt Banishers: Ghosts of New Eden einen DLC?

Auf Nachfrage nach DLC-Inhalten oder einer Fortsetzung hat „Banishers: Ghosts of New Eden“ durchaus eine Zukunft, wie genau diese aussieht, lässt sich aktuell jedoch nur schwer vorhersagen, zumal die Entscheidung von keiner einzelnen Person abhängt.

Gegenüber Mp1st sagte Stéphane Beauverger, Narrative Director:

„Wir betrachten unsere Spiele immer als den ersten Schritt einer Franchise. Als Narrative Director ist es Teil meiner Aufgabe, über zukünftige mögliche Spiele nachzudenken, die im selben Universum stattfinden. Aber solche Entscheidungen werden nicht nur von Kreativteams getroffen, es sind noch mehr Teams in den Prozess eingebunden!“

In „Banishers: Ghosts of New Eden“ tauchen die Spieler in ein intimes, narratives Action-Rollenspiel ein, das sie auf eine spannende Reise zwischen Leben, Tod, Liebe und Opferbereitschaft mitnimmt.

In der Rolle von Red und Antea stehen die Spieler vor der gewaltigen Aufgabe, einen bösartigen Fluch durch mächtige Rituale zu bannen und die Lebenden vor der Bedrohung durch Geister und Gespenster in einer von Dunkelheit verzehrten Welt zu schützen.

Wieso und weshalb „Banishers: Ghosts of New Eden“ wie ein neues God of War gefeiert wird, haben wir hier zusammengefasst.