Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged angekündigt

Fans klassischer Point-and-Click-Adventures dürfen sich freuen: Revolution Software hat heute die Entwicklung von Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged offiziell bekannt gegeben. Die Neuinterpretation des zweiten Teils der gefeierten Reihe verspricht, das Original respektvoll zu bewahren, während es zugleich modernen Ansprüchen gerecht wird.

Die Ankündigung folgt auf den Erfolg von Baphomets Fluch – Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged aus dem Jahr 2024, der Kritiker überzeugte, indem er zeigte, wie klassische Adventures für neue Generationen zugänglich gemacht werden können. Mit Spiegel der Finsternis: Reforged verfolgt Revolution Software dasselbe Ziel, sowohl treue Fans als auch neue Spieler:innen anzusprechen.

Story und Gameplay – Klassiker trifft Moderne

In Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged schlüpfen Spieler erneut in die Rollen des amerikanischen Touristen George Stobbart und der französischen Journalistin Nico Collard. Gemeinsam decken sie eine tödliche Maya-Verschwörung auf, die uralte Artefakte und dunkle Magie beinhaltet. Die Schauplätze reichen von Europa über die Karibik bis nach Mittelamerika und werden durch Rätsel, Feindbegegnungen und das Zusammensetzen des geheimnisvollen „Spiegels der Finsternis“ erschlossen.

Die Reforged-Version bietet neben hochauflösender Grafik auch eine überarbeitete Soundkulisse. Besonders interessant: Spieler:innen können jederzeit zwischen der Originalversion von 1997 und den neuen Reforged-Visuals wechseln. Zwei Modi – „Traditioneller Modus“ und „Story-Modus“ – sorgen dafür, dass sowohl Purist:innen als auch Gelegenheitsspieler:innen auf ihre Kosten kommen.

Vorfreude wecken

Charles Cecil, Gründer und CEO von Revolution Software, betont: „Die Spiegel der Finsternis war immer eines unserer beliebtesten Spiele. Mit Reforged können wir das Original respektieren und zugleich für ein modernes Publikum aufbereiten.“

Für Fans klassischer Adventures bedeutet das: ein vertrautes Erlebnis mit frischem Anstrich, das gleichzeitig die Barrieren für neue Spieler senkt. Ob Reforged dem Klassiker gerecht wird, bleibt spannend – aber die Zeichen stehen gut, dass Revolution erneut ein Beispiel dafür liefert, wie man Nostalgie und moderne Spielmechanik sinnvoll verbindet.

Die Veröffentlichung von Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged ist für Anfang 2026 geplant, und zwar auf PlayStation 5, Xbox One/Series X|S, Nintendo Switch und PC.