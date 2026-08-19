Baptiste: Dieser neue Horror-Trailer lässt euch im Herbst die Hölle durch Kinderaugen erleben

Die spanischen Studios Firenut Games und Digital Dreams schicken uns im Spätjahr 2026 in ein Anwesen voller Albträume. Ein frischer Gameplay-Trailer zu „Baptiste“ zeigt jetzt, wie tief uns die verfluchte Puppe ins seelische Chaos reißt.

Puppen-Terror trifft auf psychologisches Trauma

Firenut Games und Digital Dreams haben nachgelegt. Der neue Gameplay-Trailer zu „Baptiste“ gibt uns einen handfesten Einblick in das, was uns im Herbst 2026 auf PC, Konsolen und der Switch 2 erwartet.

Wir schlüpfen in die Rolle des kleinen Tom. Nach einer Schreckensnachricht zieht er mit seiner Mutter Sara auf ein entlegenes Anwesen am Jagged Shore Cliff. Klingt nach einem Klassiker. Ist es auch, bis Tom eine unheimliche Puppe aus ihrem Vitrinen-Gefängnis befreit. Der Trailer macht unmissverständlich klar: Ab diesem Moment bricht die Realität komplett weg.

Das Gameplay setzt auf die Ego-Perspektive, dunkle Gänge und Erkundung im verlassenen Herrenhaus. Aber der Clou ist der Blickwinkel. Ein Kind verarbeitet ein Trauma vollkommen anders als ein Erwachsener. Monster sind hier nicht nur Bedrohungen von außen, sondern manifestierte Narben.

Inspirationen aus der Horror-Oberliga

Man sieht sofort, wo die Entwickler ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die Vibes erinnern an P.T., Layers of Fear und Outlast. Und die Puppe selbst bedient sich bei Popkultur-Ikonen wie Annabelle oder R.L. Stines Gänsehaut.

Jump-Scares stehen nicht im Fokus. Das Studio setzt voll auf beklemmende Atmosphäre, verzerrte Umgebungen und verfechtet ein Prinzip der emotionalen Zerstörung. Funktionieren kann das nur, wenn das Pacing stimmt. Wenn Rätsel und Story Hand in Hand gehen. Ansonsten verkommt der Psychotrip schnell zum reinen Laufsimulator. Das gezeigte Material wirkt optisch jedenfalls griffig. Das Setting auf den Klippen zieht sofort rein.

„Baptiste“ erfindet das Rad im psychologischen Horror keineswegs neu, nutzt aber eine extrem starke Perspektive. Das Schicksal der Familie durch die Augen eines traumatisierten Kindes zu erleben, könnte emotional richtig reinhauen. Wenn das Gameplay neben der dichten Atmosphäre auch spielerisch genug Substanz bietet, erwartet uns im Herbst ein echter Geheimtipp für Spuk-Fans.

Welche Rolle spielen Puppen in eurer persönlichen Horror-Garderobe – machen euch verfluchte Spielzeuge in Games noch echte Angst oder lässt euch das Thema inzwischen völlig kalt?