Baptiste: Ein verstörender Gameplay-Trailer enthüllt den Horror des Wahnsinns

Firenut Games entführt euch in den Albtraum von Baptiste – einem Psycho-Horror, der euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Der neu veröffentlichte Gameplay-Trailer gibt einen erschreckenden Einblick in dieses düstere Abenteuer.

Baptiste erzählt die Geschichte einer Familie, die in einem abgelegenen, vermeintlich sicheren Ort in Großbritannien Zuflucht sucht, nur um in eine Falle zu geraten. Ihr neues Zuhause wird schnell zum Albtraum: Schatten flüstern, Albträume nehmen Form an, und ein uraltes Übel erwacht. Ein brutaler Abstieg in den Wahnsinn, in dem jeder Schritt die Familie tiefer in den Horror führt.

Dieses psychologische Meisterwerk erscheint noch in diesem Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X.