Barrierefreiheits-Tags für den PlayStation Store angekündigt

Zu den ersten Spielen, die die neue Option unterstützen, zählen Days Gone, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart und Returnal.

Das Update dazu wird in diesen Tagen im PlayStation Store ausgerollt, womit Spieleentwickler genauere Einblicke in die unterstützten Barrierefreiheitsfunktionen bieten können. Die Spieler selbst können sich eine Liste der Barrierefreiheitsfunktionen anzeigen lassen, indem sie auf die “Dreieck”-Taste drücken, sofern sie ein entsprechendes Spiel ausgewählt haben.

