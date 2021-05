Battelfield 6 Release im Herbst auf PS5 & PS4 bestätigt

EA und DICE planen weiterhin damit, ihren Shooter Battlefield 6 in diesem Herbst zu veröffentlichen, auch für PS4 und Xbox One. Zuvor gab es Gerüchte über einem Only Next-Gen und PC-Release.

Das bestätigte EA CEO Andrew Wilson in der jüngsten Investorenkonferenz, wonach Battlefield 6 zusammen von DICE, Criterion, DICE LA und EA Gothenburg entwickelt wird und im vierten Quartal des Jahres erscheint. In Bezug auf die angestrebten Plattformen sagte Wilson folgendes:

„Es wird auf jeder Konsole großartig sein,“ während man die Next-Gen Konsolen als „besonders“ bezeichnet, plus dem Release auf dem PC.

Zwar sind damit noch nicht alle Plattformen namentlich erwähnt, es ist aber unwahrscheinlich, dass man bei der aktuellen Situation schon auf die über 150 Millionen Last-Gen Konsolen verzichten wird.

Battlefield 6 auf PS5 & Xbox

Spezieller können die Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S das bisher beste Battlefield-Erlebnis erwarten, einschließlich mehr Zerstörung, größeren Karten, massive Schlachten und vieles mehr. Dazu wird man die Vorteile und Features der jeweiligen Hardware voll ausschöpfen. Insgesamt bringt man das Battlefield-Franchise damit auf eine völlig neue Ebene.

„Das Spiel hat alles, was Fans an Battlefield lieben: ein episches Ausmaß, umfassende Schlachten, überraschende Momente und bahnbrechende Zerstörung, dies alles wird durch die Power der neuen Konsolen und PCs der nächsten Generation auf die nächste Stufe gehoben. Wir freuen uns, den Fans das Spiel nächsten Monat vorzustellen und den ganzen Sommer über viel mehr darüber zu erzählen.“

Damit bestätigt man noch einmal die gestern versprochene Premiere von Battlefield 6 im Juni, sowie weitere Eindrucke vermutlich auf dem diesjährigen EA Play Event, das im Juni stattfindet.

Battlefield 6 folgt dann im Herbst 2021.