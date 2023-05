Battlefied 2042 Elite Edition & Season 5: New Dawn angekündigt

EA und DICE haben die Season 5: New Dawn in Battlefield 2042 angekündigt, die am 07. Juni startet. Ab sofort ist außerdem die Battlefield 2042 Elite Edition im PlayStation Store verfügbar, die viele Premium-Inhalte umfasst.

Die Season 5 bringt zahlreiche neue Inhalte ins Spiel, darunter eine neue Karte, Waffen, Gadgets, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und 100 neue Battle-Pass-Ränge. Diese Kerninhalte werden allen Spielern im Rahmen des kostenlosen Battle Pass zugänglich sein. Weitere kosmetische Objekte sind über die Premium-Version des Battle Pass erhältlich, plus eine spezielle Belohnung für alle Besitzer des Battle Passes Jahr 1, die in den ersten zwei Wochen der Season 5 einen epischen Skin und einen XP-Booster bekommen.

Battlefield 2042 Season 5 Highlights

In Saison 5 verlagern sich die Gefechte nach Tschechien, in eine vom Krieg und der Natur gezeichnete, verlassene Industrieanlage. Die neue Karte „Zurückerobert“ wurde von Battlefield 4 inspiriert, und die Kämpfe werden an einer geheimen Eisenbahnstrecke ausgetragen, auf der Spieler zum Überleben mehr als jemals zuvor mit ihrem Trupp zusammenarbeiten müssen.

Der Schauplatz mit dem entgleisten Zug ermöglicht Fahrzeugkämpfe, während die Landezone im Waldgebiet Gefechte auf engem Raum forciert und durch die Zerstörung von Bäumen neue Sichtlinien eröffnet. Außerdem bieten die verlassene Turbine und das Militärlagerhaus diverse Feuergefecht-Erlebnisse – von vertikalen Kämpfen und Deckungsgefechten bis hin zu einem räumlich begrenzten, engen Layout.

Battlefield 2042 Season 5: New Dawn

Season 5 enthält auch mehrere Waffen und Favoriten aus Battlefield 4 – alle mit neuem Look und Sound. Das Zylinderverschlussgewehr XCE-Bar bietet neue Ausbaumöglichkeiten, mit denen Spieler durch Erweiterungen schalten können, um Gegner auf verschiedene Distanzen anzugreifen, während das GWE-46 – ein Klassiker aus Battlefield 4 – hohe Stabilität für kurze Salven auf mittlere Distanz bietet. Mit der leistungsstarken Handkanone BFP.50 können Spieler auf kurze Distanz enormen Schaden anrichten und auch die kombinierte Geschütz- und Flugabwehrstellung Phalanx CIWS kann auf der Karte „Zurückerobert“ in allen Modi von All-Out Warfare eingesetzt werden.

Darüber hinaus bieten die Federgranate, die Panzerabwehrgranate und die Minigranate eine Auswahl an Detonationen – von kleinen Granaten, die in die Luft springen, über Granatenbündel, die beim Aufprall explodieren, bis hin zu Mikrogranaten, die schneller und weiter fliegen als normale Granaten.

Zahlreiche Verbesserungen

Zusätzlich zu diesen Inhalten werden in Saison 5 einige Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit eingeführt, darunter ein neues Truppmanagementsystem, mit dem die Spieler ihre Trupps verwalten und anpassen können, eine überarbeitete Fahrzeugausrüstung, die die Kampfrollen verbessert, sowie überarbeitete Archivwaffen, neue Thermaltechnologie und schwere Flugabwehrwaffen. Spieler können ihre Rollen in Saison 5 mit dem aktualisierten Klassensystem noch weiter definieren, das den Spezialisten in die Klassen Sturmsoldat, Pionier, Aufklärer und Versorgungssoldat einteilt.

Außerdem wird in Saison 5 die siebte und letzte überarbeitete Startkarte „Sanduhr“ mit einer neuen Route unter der Schnellstraße folgen. Zudem wurden die Abstände zwischen den Zielen verringert, um die Deckung, die Sichtlinien und den allgemeinen Kampf zu verbessern.