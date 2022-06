Battlefield 2042 – Battles Pass & Progression vorgestellt

Bevor DICE die vollständigen Inhalte der Season One in Battlefield 2042 enthüllt, widmet man sich heute dem Battle Pass und dem Progression-System. Ziel damit ist es, eine faire Ökonomie zu bewahren und mit jeder Season neue Inhalte zu liefern.

Das Progression-System kommt daher ganz klassisch daher und erlaubt es nicht, sich spielerische Vorteile durch Echtgeld zu erwerben. Dies passiert in Battlefield 2042 durch den Erhalt von XP, die man für all seine Aktionen im Spiel bekommt und durch die man in den Stufen aufsteigt. Damit warten dann Belohnungen wie Waffen, Gadgets, kosmetische Objekte und mehr auf einen.

Battlefield 2042 Battle Pass

Ebenfalls klassisch kommt der Battle Pass daher, der zwei Fortschrittspfade besitzt – kostenlos und Premium. In der kostenlosen Version stehen den Spielern alle Waffen, Fahrzeuge usw. zur Verfügung, die über den Battle Pass freigeschaltet werden könne, aber auch noch zu einem späteren Zeitpunkt.

In der Premium-Stufe gibt es dann 100 statt 30 Stufen, die man mit mehr Spielzeit erlangt. Damit schaltet man dann spezielle Skins, Spielerkarten-Hintergründe, Waffen-Talismane, Takedowns, zusätzliche Battlefield-Währung und mehr frei.

„Es ist uns wichtig, den Kampf für alle Spielenden fair zu halten. Deshalb erhalten Spielende durch den Einsatz von echtem Geld niemals Gameplay-Vorteile. In Battlefield 2042 dient Geld ausschließlich dem Kauf kosmetischer Objekte oder anderer Dinge, die euch keinen Vorteil auf dem Schlachtfeld gewähren.“ DICE

Um in den Stufen aufzusteigen, muss man Battle Pass-Punkte sammeln, die zum einen durch den Erhalt von XP in beliebigen Spielmodi oder durch Abschluss wöchentlicher Belohnungen verdient werden können. Dazu gehört zum Beispiel 10 Teammitglieder wiederbeleben oder innerhalb des Missionszeitraums 5 Eroberungsflaggen erobern.

Wer die interne Währung – BFC einsetzt, die als wichtigstes Zahlungsmittel in Battlefield 2042 gilt, kann davon kosmetische Objekte, einen Premium-Battle-Pass oder Objekt-Bundles kaufen. BFC können aber auch durch Fortschritte innerhalb der Battle-Pass-Stufen (einige der kostenlosen Stufen eingeschlossen) als Belohnung erspielt werden.

Weitere Details zur Season One in Battlefield 2042 werden in den nächsten Tagen erwartet.