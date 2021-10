Battlefield 2042 – Beta soll aktuellen Zustand repräsentieren

Mit der Open Beta zu Battlefield 2042 konnte man vor wenigen Tagen einen ersten Blick auf den Shooter von DICE werfen. Natürlich waren hier noch diverse Probleme zu beobachten, die der Entwickler darauf zurückführt, dass es sich um eine ältere Build handelt.

Dem widersprechen jetzt allerdings bekannte Insider, die behaupten, dass die Beta Build alles andere als alt sei und wohl erst im September erstellt wurde. Damit würde die Beta einen recht aktuellen Stand von Battlefield 2042 repräsentieren, mit allen Problemen, die dabei zu beobachten sind, insbesondere auf den Last-Gen Konsolen PS4 und Xbox One.

Nach Einschätzung des Insiders Tom Henderson ist es jedenfalls unwahrscheinlich, dass die Beta Build bereits veraltet sei, sondern vielmehr von Mitte September stammt, kurz bevor Battlefield 2042 auf November verschoben wurde.

Probleme viel weitreichender?

Die Probleme mit Battlefield 2042 sollen aber noch viel weitreichender sein als das, was offensichtlich ist. Offenbar gibt es auch größere Diskrepanzen zwischen den Entwicklern und dem Management, die sich in ihrer Kreativität ausgebremst fühlen.

Demnach werden neue Ansätze und Ideen komplett abgelehnt, stattdessen eifert man Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019 nach, was sich unter anderem in dem Specialists-System zeigen soll, die von den Operators inspiriert seien. Einige Mitarbeiter wollen darüber aber nicht offen sprechen, da sie um ihre Jobs fürchten.

Insgesamt bleibt also abzuwarten, in welchem Zustand sich Battlefield 2042 im November zeigt. Vor diesem Hintergrund wäre sogar eine weitere Verschiebung nicht ausgeschlossen, auch wenn man das zu dem jetzigen Zeitpunkt für sehr unwahrscheinlich hält.

EA selbst oder DICE haben sich bislang nicht zu den Berichten geäußert, weshalb man diese auch mit Vorsicht genießen muss. Allerdings hat sich der besagte Insider nun schon mehrfach bewährt, weshalb man die Sache sicherlich im Auge behalten sollte.

Battlefield 2042 erscheint nach aktuellem Stand am 19. November 2021.