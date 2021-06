Battlefield 2042 – Debüt Trailer, Release & mehr enthüllt

Dem vorherigen Leak zu Battlefield 2042 folgt nun der erste offizielle Trailer und weitere Infos zum Shooter, dem Release und vieles mehr.

In Battlefield 2042 hat sich die Welt verändert hat, in der die USA und Russland am Rande eines Krieges stehen, entfacht durch kleinere Konflikte, die seit Jahrzehnten geführt werden. Aus diesen gingen erfahrene und vertriebene Kriegsveteranen hervor, die ihre Fähigkeiten nun dazu nutzen, um die Zukunft zu gestalten, für die es sich zu kämpfen lohnt.

„Battlefields Schlachtfelder verändern sich vor euren Augen,“ kommentiert EA. „Ein hochmodernes Arsenal steht euch zur Verfügung. Die große Rückkehr der totalen Kriegsführung. Passt euch an und überwindet in massiven 128-Spieler-Schlachten, in denen dynamische Stürme, Umweltgefahren, völlige Kampffreiheit und Battlefields charakteristische Zerstörung eine neue Art von Only in Battlefield-Momenten auslösen.“

Specialists, Waffen & mehr

Dazu kommt ein brandneues Specialists-System zum Einsatz, mit dem sich individuell zugeschnittene Trupps festlegen lassen. Basierend auf den vier Klassen von Battlefield haben Specialists eine einzigartige Fähigkeit und Eigenschaften und können in Bezug auf Waffen und Ausrüstung vollständig angepasst werden.

Zudem können Spieler auf eine vollständige Liste modernster Waffen, Fahrzeuge, Jets, Helis und brandneuer Ausrüstung zurückgreifen, die von der nahen Zukunft des Jahres 2042 inspiriert sind. Dazu gehören Ranger, ein Roboterhund, der für den Kampf gebaut wurde, eine Syrette Pistole, um Truppmitglieder aus der Ferne wiederzubeleben, einen Enterhaken, um neue Orte zu erreichen, einen Wingsuit, eine Aufklärungsdrohne und vieles mehr.

Battlefield 2042 verspricht zum Launch im Oktober riesige Karten, die für bis zu 128 Spieler ausgelegt sind. Diese umfassen die Städte Seouls bis hin zu den Wüsten Ägyptens, auf denen man jeweils ein einzigartiges Erlebnis haben wird, das auf der natürlichen Umgebung basiert.

„Diese riesigen Schlachtfelder auf der ganzen Welt werden euch ein noch größeres Gefühl für einen spektakulären, groß angelegten Krieg vermitteln, die mit einer überarbeiteten Designphilosophie kreiert wurden.“

So erlebt man hier ständig wechselnde Kampfbedingungen und Gameplay-Herausforderungen. Spieler müssen sich spontan an dynamische Ereignisse und Stürme anpassen, darunter Sandstürme in den Wüsten von Katar, eine Rakete am Weltraumzentrum Französisch-Guayanas, und Tornados, die Südkoreas Dschungel bedrohen.

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021. Die vollständige Gameplay-Premiere ist für den 13. Juli bei EA Play Live geplant.