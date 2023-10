Battlefield 2042 – Debüt Trailer zur Saison 6: Dark Creations

Saison 6: Dark Creations wird das bisher düsterste Kapitel in Battlefield 2042. Spieler müssen sich ihren Ängsten stellen, in dem sie auf einer neuen Karte klaustrophobische Nahkämpfe erleben, neue Waffen und Gadgets meistern müssen, sowie neue Battle-Pass-Objekte freischalten können.

EA und DICE zeigen den ersten Trailer zu Battlefield 2042 – Saison 6: Dark Creations, die am 10. Oktober startet. Dieser gewährt einen kleinen Blick auf die neuen Inhalte, während das Gameplay-Debüt dazu in Kürze folgt.

