Battlefield 2042 – Hazard Zone Mode wird am Donnerstag enthüllt

Der bislang noch geheime Spielmodus – Hazard Zone – in Battlefield 2042 wird in dieser Woche enthüllt, wie DICE bestätigt.

Dieser wurde erstmals im Quellecode des Spiels gesichtet und orientiert sich laut Spekulationen an dem MMO-Shooter Escape from Tarkov. Offiziell beschrieb DICE diesen als „brandneuen, kompromisslosen und Squad-basierten Spieltyp im Battlefield-Franchise, der eine moderne Interpretation des Multiplayer-Erlebnisses darstellt“.

Hazard Zone soll sich dabei deutlich von dem unterscheiden, was man zum Beispiel von Conquest- oder Breakthrough her kennt. Spieler kämpfen dazu wohl gegen KI-Gegner, um Extraktionspunkte zu erreichen und ihre Beute zu beschützen.

Oskar Gabrielson, General Manager bei DICE, ergänzte dazu einmal:

Auch Design Director, Daniel Berlin, betonte in diesem Zusammenhang, dass man Hazard Zone nicht als Battle-Royale-Modus betrachten kann. Dieser Spielmodus wurde für Battlefield entwickelt, etwas, das man selbst erschaffen hat und High-Stakes-Mechaniken mit Spannung verbindet. Im Mittelpunkt steht dabei Squadplay, enge Kommunikation und spannungsgeladenen Gameplay.

„Wir sind ein teambasierter Teamplay-Shooter, und es gibt keinen anderen Platz im Jahr 2042, in dem die Entscheidungen, die man in Bezug auf Specialists, Waffen und Gadgets trifft, eine so unglaublich hohe Bedeutung haben.“

