Battlefield 2042 – Saison 5 New Dawn Entwickler-Update

Das Update zeigt auch, wie das Entwicklerteam die Launch Map „Hourglass“ von Battlefield 2042 weiterentwickelt und überarbeitet hat. Darüber hinaus rührt das Team an, was Spieler nach Saison 5 erwartet.

In diesem Video neuen stellen DICE Community Manager Tom Straatman und Associate Producer Alexia Christofi die neue Karte „Zurückerobert“ vor, auf der die Kämpfe in der vom Krieg gezeichneten Tschechischen Republik stattfinden.

Der kürzlichen Enthüllung der Season 5 in Battlefield 2042 folgt heute ein Entwickler-Update, mit dem man noch einmal die Inhalte von New Dawn vorstellt.

