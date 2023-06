Battlefield 2042 – Saison 5: New Dawn gestartet, Season 6 folgt

EA und DICE haben die Season 5: New Dawn in Battlefield 2042 gestartet, die hier noch einmal die Inhalte zusammenfassen. Darüber hinaus wurden die Arbeiten an der Season 6 bestätigt, die den langfristigen Support des Shooters unterstreicht.

In Season 5: New Dawn verlagern sich die Kämpfe zunächst in die Tschechische Republik, in ein verlassenes Industriegebiet, das vom Krieg und der Natur gezeichnet ist. Auf der neuen, von Battlefield 4 inspirierten Karte „Zurückerobert“ müssen die Spieler mehr denn je mit ihrem Trupp zusammenarbeiten, um zu überleben.

Das Gelände rund um den entgleisten Zug ermöglicht Fahrzeugkämpfe, während die Landezone im Wald Gefechte auf engstem Raum forciert. Darüber hinaus bieten die verlassene Turbine und das Militärlager verschiedene Feuergefechtserfahrungen – von vertikalen Kämpfen und Deckungsgefechten bis hin zu engen, räumlich begrenzten Gefechten.

Die neuen Inhalte von Saison 5: New Dawn im Überblick

Neue Waffen XCE-Bar – Das hochpräzise Zylinderverschlussgewehr verfügt über zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten zur Ergänzung der Stoppwirkung, mit denen Spieler:innen durch Erweiterungen durchschalten können, um Gegner auf verschiedenen Distanzen anzugreifen GEW-46 – Der von Battlefield 4 inspirierte Klassiker bietet hohe Stabilität bei kurzen Salven auf mittlere Entfernung. BFP.50 – Die leistungsstarke Handkanone bietet Spieler:innen eine Seitenwaffe, die enormen Schaden auf kurze Distanz verursacht.

Neue Gadgets Federgranate – Eine kleinere Granate, die vor der Detonation in die Luft springt. Panzerabwehrgranate – Ein Bündel von Granaten, das beim Aufprall auf Fahrzeuge detoniert. Minigranate – Mikrogranaten, die schneller und weiter fliegen als normale Granaten.



Diese Kerninhalte stehen allen Spielenden im Rahmen des kostenlosen Rangs des Battle Pass von Battlefield 2042 zur Verfügung. Weitere kosmetische Objekte sind über die Premium-Version des Battle Pass erhältlich.

Season 5 bietet außerdem einige Neuerungen in der Benutzerfreundlichkeit, darunter das beliebte Trupp-Managementsystem, mit dem Spieler ihre Trupps verwalten und anpassen können, eine Überarbeitung der Fahrzeugausrüstung, die die Kampfrollen verbessert, sowie überarbeitete Archivwaffen, neue Thermaltechnologie und schwere Flugabwehrwaffen.

Außerdem wird in Season 5 die siebte und letzte überarbeitete Startkarte „Hourglass“ mit einer neuen Route unter der Autobahn eingeführt. Außerdem wurden die Abstände zwischen den Zielen verringert, um die Deckung, die Sichtlinien und den allgemeinen Kampf zu verbessern.

Battlefield 2042 – Season 6

Battlefield 2042 – Saison 6 kommt

Battlefield Community Manager Kevin Johnson bestätigte außerdem die Arbeiten an der Season 6, dessen Details allerdings noch unter Verschluss sind.

In einem kurzen Update auf Twitter heißt es daher: