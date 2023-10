Battlefield 2042 –  Saison 6: Dark Creations Gameplay & Details

Neue Gadgets sind unter anderem die Munitions- und Sanitätstasche, die Spieler:innen neue Möglichkeiten gibt, ihren Trupp am Leben zu halten. Für schnelle Unterstützung auf dem Schlachtfeld springen Spieler in den YUV-2 Pondhawk, eine dynamische Flugeinheit für den Transport von zwei Personen.

In der Season 6 spitzt sich die Lage auf dem Schlachtfeld zu, als No-Pats entführt und von einer skrupellosen Organisation für Experimente missbraucht wird. Die neue Karte „Secret“ von Dark Creations ist auf den Äußeren Hebriden in Schottland angesiedelt und basiert auf beliebten Karten wie Operation Spind (Battlefield 4) und Operation Metro (Battlefield 3). Als erste Karte der Reihe bietet sie eine reine Indoor-Umgebung, in der die Spieler:innen intensive, klaustrophobische Infanteriekämpfe und einige dunkle Geheimnisse erwarten.

EA und DICE haben die ersten Gameplay-Szenen und Details zur Saison 6: Dark Creations in Battlefield 2042 enthüllt, die am 10. Oktober startet. Mit neuen Waffen, einer neuen Karte, Gadgets und Gameplay-Verbesserungen kann man sich auf jede Menge neue Inhalte freuen.

