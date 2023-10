Battlefield 2042 – Saison 6: Dark Creations startet, das sind die Patch Notes

In Saison 6: Dark Creations müssen die Spieler das Unbekannte meistern und ihre Kämpfe in eine Forschungseinrichtung auf den Äußeren Hebriden in Schottland verlagern, wo streng geheime Experimente durchgeführt werden.

EA und DICE starten heute in die Battlefield 2042 – Saison 6: Dark Creations, zu der man nun auch die umfassenden Patch Notes veröffentlicht hat. Die neue Saison bietet eine neue Indoor-Karte, neue Waffen und Gadgets sowie zahlreiche Verbesserungen am Gameplay.

