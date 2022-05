Battlefield 2042 – Season One startet im Juni

Mit erheblicher Verzögerung startet gegen Anfang Juni nun die Season One in Battlefield 2042, die mit dem nächsten Update für den Shootern eingeführt wird.

Zunächst erscheint am 19. Mai das Update 4.1, mit dem noch einmal kleinere Korrekturen vorgenommen werden. Danach wird dann die Season One gestartet, dessen Details allerdings erst noch folgen. Zuvor war grob von einem Launch in diesem Sommer die Rede.

„Als Nächstes planen wir die Veröffentlichung von Saison 1 Anfang Juni. Wir melden uns mit einer vollständigen Übersicht und Update-Notizen, sobald der Termin näher rückt.“ DICE

Battlefield 2042 Patch 4.1

Mit dem Update 4.1 werden zunächst zahlreiche Änderungen an der Rotation von All-Out Warfare vorgenommen. Eine der wichtigsten Änderung ist die Entfernung von Durchbruch für 128 Spieler, bei denen DICE das Gefühl hat, dass sich diese Modi besser für „Eroberung“ aufgrund der Sandbox und größeren Umgebungen besser eignen.

„Bei der Analyse von „Durchbruch“ ist uns aufgefallen, dass die Version für 64 Spieler ein taktischeres Spielerlebnis bietet. Die Verringerung der Spielerzahl hilft uns, das Chaos zu verringern, und in Kombination mit der Reduzierung der verfügbaren Kampffahrzeuge müsste es Spieler jetzt leichter fallen, Frontlinien effektiver zu halten. Außerdem haben Spieler:innen mehr Platz, um zusammenzuarbeiten und ihre individuellen Rollen auszufüllen.“ DICE

Weitere Änderungen mit Update 4.1

Die Gesamtpower des SG-36 Wachsystems von Boris wurde reduziert.

Angel kann über seine Versorgungstasche keine Panzerplatten mehr bereitstellen.

Schaftwaffen haben aufgrund des überarbeiteten Basisrückstoßes ein besseres Handling. Um dies zu kompensieren, haben wir die Rückstoßvorteile durch Aufsätze leicht reduziert.

All-Out-Warfare-Playlisten wurden mit neuen Setups aktualisiert, wobei Durchbruch 128 aus der Liste der Optionen entfernt wurde.

Die vollständigen Patch Notes lassen sich auf der offiziellen Webseite nachlesen.