Battlefield 2042 – Season One: Zero Hour Inhalte geleakt

Kurz vor dem offiziellen Start sind die Inhalte der Season One in Battlefield 2042 geleakt worden, die zunächst recht übersichtlich ausfallen.

Wie schon von DICE in den letzten Tagen angedeutet, wird es nur eine neue Karte in der Season One geben, ergänzt durch neue Erfahrungen. Erwähnt werden dazu Exposure Conquest 24/7 und Exposure Mayhem. Hier wird die Geschwindigkeit in verschiedenen Aspekten angehoben, darunter bei Geschossen, Fahrzeugen, dem Movement und mehr.

Die Season One: Zero Hour bringt außerdem einen neuen Operator namens Ewelina Lis ins Spiel, die aus Polen stammt und einen Rocket Launcher als Waffe einsetzt. Dies ergänzt um zwei neue Hubschrauber, dem RAH-68 Shoshone und KA-99 Hannibal.

Abschließend erwähnt die Grafik zwei neue Premium-Battle-Passes und Tiers, die im Rahmen der Season erworben werden können. Außerdem gibt es Hinweise auf neue Waffen, die man jedoch nicht direkt der neuen Season zuordnen kann. Dazu gehören die M-17, die TTS-Exceed, die Sig Sauer M-17, die M45A1 und die MGA Saw K.

Offizielle Details zur Season One: Zero Hour werden in den nächsten Tagen erwartet.

Gratis Noobmaster-Bundle

Wer nicht bis zum Start der Season One warten möchte und schon jetzt auf neue Inhalte spekuliert, für den gibt es ab sofort das kostenlose Noobmaster-Bundle bei Amazon Prime Gaming verfügbar, auch für PlayStation und Xbox.

Mit diesem bekommt man nachfolgende Inhalte:

Skin „Noobmaster“ für Rao

Spielerkarte: Nachtflug

Fahrzeugskin für M5C Infiltrator

Um das Bundle zu beanspruchen, braucht man lediglich die entsprechenden Konten miteinander verknüpfen und kann es sich im Anschluss abholen.