Battlefield 6 – 15 Minuten Battle Royale Gameplay geleakt

Ein erster Blick auf den Battle Royale-Modus von Battlefield 6 ist durchgesickert, inklusive Drop-Sequenz, Fahrzeugen und einem Vorgeschmack auf das zerstörerische Ring-System. Spieler können derweil in ersten Playtest live daran teilnehmen.

15 Minuten Gameplay tauchen online auf

Ganze 15 Minuten unveröffentlichtes Material aus dem Battle Royale von Battlefield 6 sind ins Netz gelangt. Die Clips stammen aus den jüngsten Battlefield Labs-Playtests, zu denen nur ausgewählte Spieler Zugang haben. Zwei Leaks stechen heraus: Ein längerer Mitschnitt von rund zwölf Minuten, der Kämpfe zu Land und zu Wasser zeigt, darunter ein RHIB-Boot und sogar Panzer, sowie eine Aufnahme der Einstiegsszene, in der ein Vierer-Squad aus einem Chinook-Helikopter abspringt.

Die Parallele zu Apex Legends ist kaum zu übersehen. Auch hier folgt das gesamte Team einem Anführer, bis man sich manuell abkoppelt. DICE bzw. Ripple Effect scheint also nicht davor zurückzuschrecken, erprobte Mechaniken in die eigene Sandbox zu übertragen.

Das steckt hinter den Leaks

Offiziell anspielen lässt sich der Modus derzeit ausschließlich über die Battlefield Labs-Playtests. Neben dem Battle Royale selbst gewähren diese Sessions auch Vorabzugang zu neuen Multiplayer-Inhalten und künftigen DLC-Karten. Electronic Arts kündigt an, dass die Testreihe während des gesamten Lebenszyklus von Battlefield 6 weitergeführt wird.

Der Battle Royale-Modus soll einen extrem strikten Ring-Mechanismus beinhalten. Wer die Zone berührt, ist sofort draußen – keine Gnadenfrist, kein Kriechen Richtung Safe Zone. Erste Gameplay-Szenen dazu fehlen bislang, dürften aber nicht lange auf sich warten lassen.

Nach dem mäßig erfolgreichen „Firestorm“-Versuch in Battlefield V versucht EA also erneut, im hart umkämpften Battle-Royale-Markt Fuß zu fassen. Der Unterschied diesmal: Statt eines separaten Spin-offs bindet man den Modus direkt in die Hauptveröffentlichung ein – ein Signal, dass man das Format langfristig etablieren möchte.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Bis dahin ist mit weiteren Leaks und Eindrücken aus den Playtests zu rechnen.