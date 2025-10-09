Battlefield 6 auf PS5 & Xbox: Performance-Check zerlegt die Technik

Battlefield 6 tritt an, um die Wunden von Battlefield 2042 zu heilen, und Digital Foundry hat sich das Spiel auf PS5 und Xbox genau angeschaut. Die Frage: Liefert das Action-Feuerwerk auch technisch, was Spieler erwarten?

Optik trifft Performance

Die Singleplayer-Kampagne glänzt vor allem in hektischen Action-Momenten. Explosionen, Trümmer, fliegende Funken – Battlefield 6 setzt hier auf visuelles Spektakel. Animationen wirken sauber, vom Nachladen bis zum Rückstoß. Die Standard-Kamera wackelt, wie man es von Battlefield kennt, aber das gibt dem Ganzen ein spürbares Gewicht.

Leuchtende Sonnenstrahlen durch Laub, tiefe Schatten, kontrastreiche Szenen, das Spiel nutzt klassische Raster-Lighting-Technik, die meist stabil bleibt. Auf PS5 erreicht der „Balanced Mode“ konstante 60 FPS bei einer internen Auflösung knapp über 1440p, während der „Performance Mode“ auf etwa 1280p zielt, aber die Bildrate auf 90–95 FPS hochtreibt. Motion Blur sorgt zusätzlich für ein flüssigeres Gefühl. Einzig bei schnellen Szenen treten gelegentlich Mikro-Aussetzer auf, die aber kaum auffallen.

Schwächen der Kampagne: Beleuchtung wirkt inkonsistent, Schatten oft unscharf, SSAO hinterlässt harte Halos, Reflexionen sind grob approximiert. Cutscenes wechseln zwischen 60 und 30 FPS, was merkwürdig wirkt, und die Charaktermodelle wirken teils künstlich. Gameplay-technisch bleibt die Kampagne linear und uninspiriert, nur wenige Missionen bieten echte Freiheiten.

Solide Performance, mehr Zerstörung

Im Multiplayer zeigt Battlefield 6, was es kann. Breite Outdoor-Karten profitieren von klaren Geometrien und scharfen Lichtern. Balanced Mode liefert stabile 60 FPS, Performance Mode etwa 80 FPS bei aktiviertem VRR. Zerstörung ist wieder präsent, jedoch wie gewohnt zustandsbasiert: Fassaden fallen, Metallrahmen bleiben stehen. Für Serienfans fühlt sich das vertraut an, wirkt aber visuell deutlich wuchtiger als in den letzten Ablegern.

Die Karten sind dicht bevölkert mit zerstörbaren Elementen, was den Spielspaß steigert. Große Levolution-Events oder Behemoths fehlen, das Spiel setzt auf präzise, schnelle Infanteriekämpfe, klar strukturierte Multiplayer-Erfahrungen und bekannte Elemente aus Battlefield 3 und 4.

Kein Raytracing, dafür solide Konsolenleistung

Battlefield 6 verzichtet auf Raytracing, ein Schritt zurück im Vergleich zu Battlefield 2042. Trotzdem glänzt das Spiel auf PS5 und Xbox Series X/S durch hohe Bildraten und stabile Grafik. HD-Content-Packs liefern nur marginale Verbesserungen in Nahansichten, für die meisten Spieler sind sie verzichtbar. FOV-, Schärfe- und Motion-Blur-Slider erlauben Feintuning, auch wenn einige Regler sehr detailliert sind.

Battlefield 6 ist technisch solide, optisch ansprechend und liefert ein flüssiges Multiplayer-Erlebnis. Die Kampagne enttäuscht in Plot und Linearität, aber im Kern überzeugt der Shooter Fans der klassischen Battlefield-Formel. Auf PS5 ist die Leistung hervorragend – stabile 60 FPS mit hoher visueller Qualität. Wer schnelle, zerstörbare Multiplayer-Schlachten sucht, wird hier gut bedient.

Weitere Eindrücke zu Battlefield 6 liefern euch die früheren Reviews zum Spiel.