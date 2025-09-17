Battlefield 6 Battle Royale: Insider nennt frühen Starttermin

Battlefield 6 bekommt angeblich schneller als erwartet seinen Battle-Royale-Modus. Laut einem Leak von ModernWarzone soll der Startschuss am 28. Oktober 2025 fallen, nur 18 Tage nach dem eigentlichen Release des Hauptspiels. Klingt nach cleverem Timing? Vielleicht. Oder nach einer Einladung, Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen.

Release-Gerücht: Battle Royale kurz nach Launch

Das Kernspiel von Battlefield 6 ist aktuell für den 10. Oktober 2025 angesetzt. Laut Insider-Quellen plant EA, das Battle Royale von Ripple Effect wenige Wochen später nachzuschieben. Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, aber ModernWarzone gilt in der Szene als verlässliche Quelle, wenn es um Shooter-Leaks geht.

Der Zeitpunkt wirft allerdings Fragen auf. Denn nur rund zwei Wochen nach dem angeblichen Termin für Battlefield 6 Battle Royale erscheint Call of Duty: Black Ops 7 (14. November). Wer die Shooter-Geschichte kennt, weiß, dass solch ein Termin-Clash selten gut für den kleineren der beiden Platzhirsche endet.

EA und die Gefahr eines Titanfall-Moments

Die Situation erinnert unangenehm an Titanfall 2, das seinerzeit zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare zerrieben wurde. Das Ergebnis: Ein starkes Spiel, das kommerziell nie die Chance hatte. Wenn EA diesmal erneut auf enge Abstände setzt, droht eine Wiederholung, nur mit Battle Royale statt mit Singleplayer-Shooter.

Dabei wäre ein späterer Release taktisch sinnvoll. Startet der Modus erst im Dezember, könnte er die Season 1 von Battlefield 6 tragen, ohne im Schatten von Call of Duty zu stehen. Aber vermutlich will EA zum Launch des Live-Service gleich alles auf einmal zünden, auch wenn die Gefahr besteht, dass Spieler schnell weiterziehen, wenn der Battle Royale unfertig oder inhaltsarm wirkt.

Für Fans heißt das vor allem: Abwarten, ob EA diesmal Geduld beweist oder erneut in die Release-Falle tappt. Sollte das Gerücht stimmen, dürfte der Oktober ein heißer Monat für Shooter-Fans werden, mit Battlefield 6, Battle Royale und kurz darauf Call of Duty: Black Ops 7. Für die Branche wäre es ein weiterer Beweis, wie sehr sich beide Serien gegenseitig im Nacken sitzen.

Egal wie man es dreht: Ein Battle Royale kurz nach Release ist entweder ein kluger Schachzug, um die Spielerbindung zu sichern oder das nächste Lehrbuchbeispiel dafür, wie man gute Spiele mit falschem Timing verheizt.