Battlefield 6 begeistert in den Playtests und profitiert von GTA 6

Battlefield und seine Community – das war in den letzten Jahren eher ein zerrüttetes Verhältnis als eine Liebesgeschichte. Nach dem verpatzten Launch von Battlefield 2042 musste sich Electronic Arts einiges an Kritik gefallen lassen. Die Versprechen von Nähe zur Community klangen hohl, die Spielsysteme wirkten unausgereift, und viele Fans fühlten sich schlicht ignoriert. Doch nun gibt sich EA geläutert. Und nicht nur das – das Unternehmen spricht vom „größten Spieletest in der Franchise-Geschichte“ und verspricht: Diesmal wird alles anders.

„Wir haben nicht genug zugehört“ – EAs späte Einsicht

Bei der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen ließ CEO Andrew Wilson tiefer blicken, als es EA-Führungskräfte normalerweise tun. Zwischen PR-Floskeln und Investoren-Beruhigungspillen schimmerte so etwas wie Selbstkritik durch: Man habe zwar „immer eng mit der Community zusammengearbeitet“, aber eben „nicht immer so eng, wie wir es hätten tun sollen“. Ein Eingeständnis, das man im Hause EA nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte – denn solche Töne sind selten.

Die neue Strategie hört auf den Namen „Battlefield Labs“ – ein weltweites Playtest-Programm, das mittlerweile über 600.000 Spielerinnen und Spieler umfasst. Diese haben laut Wilson „Tausende von Spielstunden“ absolviert und dabei Feedback geliefert, das angeblich „die Erwartungen weit übertroffen“ habe. Klar, Eigenlob gehört zum Tagesgeschäft, doch EA scheint sich diesmal tatsächlich auf eine offenere Entwicklungskultur einzulassen – ein Schritt, den viele seit Jahren fordern.

Timing könnte nicht besser sein

Noch bemerkenswerter ist das Timing. Das nächste Battlefield erscheint bis Ende März 2026 – und das ausgerechnet in jenem Fenster, das durch die kürzliche Verschiebung von Grand Theft Auto VI plötzlich überraschend frei geworden ist. Rockstar hatte kürzlich verkündet, dass der Megahit nun erst im Herbst 2026 erscheinen soll. Für EA ist das natürlich ein Geschenk des Himmels. Kein direkter GTA-Konkurrent bedeutet mehr mediale Aufmerksamkeit – und möglicherweise auch höhere Verkaufszahlen.

Wilson gibt sich entsprechend optimistisch, warnt aber auch vor zu hohen Erwartungen: Man werde kein Spiel auf den Markt werfen, nur um ein Zeitfenster zu füllen. Das neue Battlefield soll dann erscheinen, wenn es wirklich bereit ist – angeblich ein Zeichen für die neu gewonnene Besonnenheit des Konzerns.

Was bleibt, ist vorsichtiger Optimismus. Noch ist unklar, ob EA tatsächlich die richtigen Lehren aus dem Battlefield 2042-Desaster gezogen hat – oder ob wir erneut mit Versprechen abgespeist werden, die später im Kugelhagel der Realität verpuffen. Die Tatsache, dass über eine halbe Million Spieler bereits mitreden durften, ist ein ermutigendes Zeichen. Vielleicht wird Battlefield ja doch noch das, was es einst war – ein Shooter-Schwergewicht, das seinen Platz an der Spitze zurückerobert.