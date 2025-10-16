Battlefield 6 bricht Rekorde: 7 Millionen Verkäufe in drei Tagen

Battlefield 6 hat in nur drei Tagen über sieben Millionen Einheiten verkauft, der erfolgreichste Start in der Geschichte der Reihe. Nach dem schwachen Abschneiden von Battlefield 2042 ist das ein massives Comeback für das Franchise, das viele längst abgeschrieben hatten.

Laut EA wurden am Startwochenende über 172 Millionen Matches gespielt und mehr als 15 Millionen Stunden Gameplay auf Twitch und Co. verfolgt. Das Interesse an der Serie scheint also zurück, und zwar kräftig.

Spieler im Mittelpunkt

Battlefield Studios-Chef Byron Beede spricht von einem Spiel, das „mit und für die Fans“ entwickelt wurde. Man habe von der Konzeptphase bis zur Open Beta auf Feedback gehört und wolle „das beste Battlefield aller Zeiten“ liefern. Klingt gut, aber die Community wird in den kommenden Wochen entscheiden, ob das mehr als PR-Rhetorik ist.

Positiv ist, dass EA aus alten Fehlern gelernt hat. Der Launch verlief technisch stabil, die Server hielten dem Ansturm stand, und selbst die neue Singleplayer-Kampagne kommt besser an als erwartet. Dazu kehrt der beliebte Portal-Modus zurück, in dem Spieler eigene Modi und Maps erstellen können – ein echtes Highlight für kreative Fans, während erste Hotfixes bereits ausgerollt werden. Für die Zukunft deuten sich zudem Wasserfahrzeuge und Boote an, auf die es Hinweise im Quellcode gibt.

Season 1 startet in Kürze

Bereits am 28. Oktober startet Season 1 mit dem Namen Rogue Ops. Mit dabei: die neue Karte Blackwell Fields und ein intensiver 4v4-Modus, der kleineren Teams mehr Taktikspielraum geben soll. Zwei weitere Content-Updates für die erste Season sind laut EA bereits in Arbeit.

Sieben Millionen Verkäufe in drei Tagen sprechen eine deutliche Sprache. Battlefield 6 ist nicht nur ein Erfolg für EA, sondern auch ein Signal an die Spieler. Diese Serie ist noch nicht am Ende. Jetzt muss sich zeigen, ob der gute Start auch langfristig trägt oder ob der Hype schneller verpufft, als die erste Season beginnt.