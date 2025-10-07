Battlefield 6: Community fordert Naval Battles – DICE reagiert auf Fanwünsche

Mit über 92 Millionen Spielstunden in der Open Beta hat Battlefield 6 bereits vor Release Geschichte geschrieben. DICE zieht daraus konkrete Schlüsse, und einige davon dürften Veteranen der Reihe freuen. Das Studio spricht in einem aktuellen Community Update über Balance-Anpassungen, Menü-Überarbeitungen und neue Werkzeuge im Portal-Modus. Doch das wirklich Spannende steckt zwischen den Zeilen. Die Entwickler bestätigen, dass Wünsche nach Naval Battles „nicht ungehört“ geblieben sind.

Zwischen Statistik und Strategie

Battlefield 6 wurde in den letzten Monaten nicht weniger als 30 Testläufen unterzogen, laut DICE das „meist iterierte Battlefield aller Zeiten“. Das Ziel: ein Spiel, das sich trotz unterschiedlicher Spielstile konsistent anfühlt.

Die Ergebnisse lesen sich nüchtern: Klassenverteilungen schwankten nur leicht zwischen Karten, Kills pro Stunde blieben stabil, und Matchlängen unterschieden sich im Durchschnitt um weniger als eine Minute. Das soll belegen, dass das neue System mit offenen und geschlossenen Waffen-Playlists „funktioniert“.

Kritiker könnten einwerfen, dass DICE hier eher Statistik als Innovation feiert, doch immerhin zeigt das Studio Transparenz, ein Punkt, der der Serie in der Vergangenheit gefehlt hat.

Naval Battles, das fehlende Puzzleteil?

In der Fußnote des Updates versteckt sich der spannendste Satz: „Requests for naval warfare have not gone unnoticed.“ Für eingefleischte Fans ist das fast ein Versprechen. Seit Battlefield 4 gab es keine nennenswerten Seeschlachten mehr, ein Feature, das in Battlefield 6 durchaus frischen Wind bringen könnte.

Gerüchte deuten darauf hin, dass Season 1, die am 28. Oktober startet, erste Experimente in diese Richtung enthalten könnte. Ob es sich um komplette Marinekarten oder eher spezialisierte Modi handelt, bleibt offen. Aber allein, dass DICE das Thema öffentlich erwähnt, zeigt: Man denkt wieder größer.

Neben dem Wunsch nach Naval Battles kündigt DICE auch eine erweiterte Portal-Toolbox an. Spieler können künftig ganze Kartenlayouts verändern, was theoretisch auch für Fan-Remakes klassischer Seeschlachten genutzt werden könnte. Zudem wird das Menü umbenannt: Der Bereich „Portal“ heißt künftig „Community“ – ein symbolischer Schritt, der verdeutlichen soll, wie sehr DICE auf Rückkopplung setzt.

DICE zwischen Kurskorrektur und Tradition

Nach dem schwierigen Start von Battlefield 2042 musste DICE Vertrauen zurückgewinnen. Battlefield 6 scheint genau darauf ausgelegt: mehr Transparenz, mehr Optionen, weniger Restriktionen. Der Hinweis auf zukünftige Naval Battles ist dabei mehr als Nostalgie, es ist ein Signal, dass die Serie wieder den Weg zur großflächigen Kriegsführung sucht, die sie einst ausmachte.

Wie glaubwürdig das ist, wird sich im Oktober zeigen. Aber eines steht fest: Wenn DICE wirklich Wasserfahrzeuge, Seegefechte und Teamtaktik zurückbringt, könnte Battlefield 6 endlich wieder das liefern, was der Name verspricht, ein echtes Schlachtfeld in allen Dimensionen.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025. Season 1 startet am 28. Oktober mit neuen Karten, Waffen und Modi. Die Entwickler versprechen über 200 Launch-Fixes, überarbeitete Waffensysteme und ein faireres Netcode-Erlebnis. Was danach kommt, hängt – so DICE – „vom Feedback der Community“ ab. Und diese scheint ihren Wunsch klar formuliert zu haben: Gebt uns wieder die See zurück.