Battlefield 6: Entlassungswelle bei DICE, Criterion und Motive trotz Verkaufserfolg

EA reduziert die Belegschaft bei den verantwortlichen Studios hinter „Battlefield 6„. Betroffen sind namhafte Entwickler von DICE, Criterion und Motive Studios, obwohl der Titel zu den kommerziellen Schwergewichten des letzten Jahres zählt.

Trotz der Positionierung als einer der meistverkauften AAA-Titel auf PC und Konsole im Jahr 2025 sowie dem Spitzenplatz in den US-Verkaufscharts, hat Publisher EA eine Entlassungswelle eingeleitet. Laut einem Bericht von IGN wurden Mitarbeiter der Kernstudios Criterion, DICE und Motive über ihren Stellenverlust informiert. Offiziell wird dieser Schritt als Teil eines „Realignment“-Prozesses innerhalb der Battlefield-Struktur deklariert. Genaue Zahlen zu den betroffenen Stellen liegen derzeit nicht vor.

Post-Launch-Hürden und Inhaltskritik

Der kommerziell erfolgreiche Start im vergangenen Oktober täuscht über aktuelle Probleme beim Live-Service-Support hinweg. Season 2 startete bereits verspätet, da das Team laut eigenen Angaben zusätzliche Zeit für Polishing benötigte. Die Resonanz der Spieler fiel dennoch verhalten aus. Kritikpunkte sind unter anderem die Spielmechanik sowie das Leveldesign. Die aktuellen Karten fallen deutlich kleiner aus als in früheren Ablegern der Serie.

Series Producer Philipp Girette räumte ein, dass die Forderung der Community nach größeren Karten deutlich angekommen sei. Deren Implementierung werde jedoch Zeit beanspruchen. Es bleibt abzuwarten, wie die personelle Umstrukturierung die Geschwindigkeit und Qualität der kommenden Inhalte beeinflussen wird.

Die Entlassungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem die Hauptentwicklungsphase von Battlefield 6 abgeschlossen ist. In der Branche ist es ein üblicher, wenn auch für Betroffene harter Vorgang, Personal nach dem Release großer Projekte abzubauen, da viele Stellen projektbezogen besetzt werden.

Die Spieler fragen sich nun, ob der versprochene Content-Nachschub – insbesondere die Rückkehr zu großflächigen Karten – durch die reduzierten Kapazitäten bei DICE & Co. ausgebremst wird. Dies ist nicht das Ende von Battlefield 6, sondern eine Neubewertung angesichts der aktuellen Marktlage.