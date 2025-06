Battlefield 6 erreicht Alpha-Status – Battle Royale-Modus auf dem Radar

Die Entwicklung des nächsten Battlefield-Ablegers schreitet weiter voran. Wie mehrere Playtesterbestätigt haben, ist die interne Testversion offiziell in die Alpha-Phase übergegangen. Bislang lief das Projekt unter dem Codenamen Battlefield Labs in einer Pre-Alpha-Version. Mit dem jüngsten Update wurde nicht nur der Name auf „Alpha“ angepasst, sondern auch ein Paket an neuen Dateien hinzugefügt – darunter Hinweise auf einen Battle-Royale-Modus.

Hinweise auf Battle Royale

Noch ist der Battle Royale-Modus nicht spielbar, aber laut Insider Gaming deuten mehrere Dateien im Spielcode sowie Bildmaterial auf einen Testlauf im Hintergrund hin. Die Screenshots – aus verständlichen Gründen nicht öffentlich zugänglich – zeigen unter anderem ein 4er-Team in einem verfallenen Fabrikkomplex sowie Fallschirmsprünge nahe urbaner Hochhäuser. Auch Loot-Interaktionen mit Umgebungsobjekten, wie einem Loch in der Wand, wurden gesichtet.

Der Battle Royale-Modus selbst soll laut früheren Berichten von Ripple Effect Studios entwickelt werden, also jenem Studio, das auch für frühere Battlefield-Inhalte verantwortlich war. Der Plan: eine eigenständige Free-to-Play-Erfahrung, die das Hauptspiel ergänzt und sich an Warzone von Call of Duty orientieren könnte. Ob dieser Kurs noch aktuell ist, bleibt offen. Offiziell bestätigt ist der Modus ohnehin nicht – und aufgrund bestehender NDAs auch noch nicht final bewertet.

Ein weiterer unbestätigter Leak soll angeblich erste unfertige und keinesfalls offizielle Spielszenen aus der Kampagne zeigen.

Here's a short clip from the Battlefield 6 singleplayer campaign in the latest BF Labs update.



This work-in-progress footage shows the explosive finale of a mission to destroy a dam in Tajikistan. pic.twitter.com/n9ikBpUrmQ — temporyal (@temporyal) June 19, 2025

Neuer Battlefield-Trailer im Anmarsch?

Ein vollständiger Reveal des neuen Battlefield 6 wird laut mehreren Quellen innerhalb der nächsten zwei Monate erwartet. Der Zeitrahmen wirkt realistisch, da sowohl EA als auch andere große Publisher derzeit ihre Sommer-Showcases vorbereiten. Eine Präsentation auf der Gamescom liegt nahe – oder EA überrascht und überlässt Geoff Keighley die Bühne bei Opening Night Live.

So oder so: Die Alpha-Phase deutet darauf hin, dass man intern zuversichtlich ist. Bleibt nur zu hoffen, dass EA aus den Fehlern von Battlefield 2042 gelernt hat – vor allem, was technische Stabilität und spielerischen Fokus betrifft.