Battlefield 6 erreicht bis zu 120 FPS auf Konsolen – EA bestätigt Performance-Modi und neue Inhalte

Electronic Arts hat offiziell bestätigt, dass Battlefield 6 auf Konsolen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde laufen kann. Möglich wird das durch einen speziellen Performance-Modus, der laut EA „auf das Maximum moderner Hardware“ ausgelegt ist. Das Spiel erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC, und gilt schon jetzt als einer der wichtigsten Shooter des Jahres.

Performance-Modus mit 120 FPS auf Konsolen

Wie aus einer Rundmail an EA-Konto-Besitzer hervorgeht, wird Battlefield 6 zwei Grafikmodi bieten: einen Quality-Modus mit „hochauflösender Darstellung“ und einen Performance-Modus mit bis zu 120 FPS. Letzterer dürfte vor allem für kompetitive Spieler interessant sein, die Wert auf Reaktionsgeschwindigkeit und flüssiges Gameplay legen.

Auch die PS5 Pro wird laut EA speziell unterstützt und soll durch höhere Auflösungen und stabilere Bildraten profitieren. Crossplay zwischen PC und Konsole ist ebenfalls bestätigt, ein Feature, das in der Community inzwischen zum Standard gehört, aber in Battlefield-Kreisen nie ganz unumstritten war.

„Covert Operations“ angekündigt

Neben den technischen Details spricht EA erstmals über Inhalte nach dem Launch. In der E-Mail ist von sogenannten „Covert Operations“ die Rede – neuen Einsätzen, die offenbar Teil des ersten Season-Plans sind. Dazu kommen frische Karten, Modi und Waffen.

Wie genau diese geheimen Operationen aussehen, bleibt offen. Möglich wäre ein Mix aus taktischen Missionen und zeitlich begrenzten Events, ähnlich den Spezialaufträgen vergangener Teile. EA bleibt vage, was erfahrungsgemäß bedeutet: Die Community wird es in Season 1 selbst herausfinden müssen.

Dass Battlefield 6 auf Konsolen die 120-FPS-Marke anpeilt, ist keine Überraschung. Schließlich liefern Titel wie Call of Duty oder Halo Infinite das längst standardmäßig. Trotzdem ist der Schritt für DICE wichtig, vor allem, um das Spiel auch im kompetitiven Umfeld relevant zu halten.

Mit dem Fokus auf Performance, Crossplay und wiederkehrenden Inhalten positioniert sich EA klar: Battlefield 6 soll langfristig wachsen, als Plattform, nicht nur als Einzelspiel. Wie erfolgreich dieses Konzept aufgeht, hängt aber weniger von technischen Superlativen ab, sondern davon, ob DICE endlich wieder das liefert, was die Fans wirklich wollen: Chaos, Teamplay und eine stabile Launch-Version.