Battlefield 6: Erste Details zu Season 2 & 3 – neue Fahrzeuge und ein alter Bekannter kehren zurück

Noch steckt Battlefield 6 mitten in Season 1, doch ein neues Update hat mehr getan als nur Balance-Schrauben drehen. Im Code sind erste Hinweise auf die kommenden Seasons aufgetaucht, inklusive neuer Fahrzeuge, Gadgets und Waffen. Die Funde stammen vom zuverlässigen Dataminer temporyal, der die Reihe nun seit Jahren begleitet.

Wir bekommen somit einen groben Eindruck, wohin die Reise in Season 2 und sogar Season 3 gehen könnte, allerdings ohne jede Garantie. Datamining ist kein Versprechen, sondern eine Vorschau auf das, was intern zumindest getestet wird.

Battlefield 6 – Season 2 soll wohl den Little Bird zurückbringen

Der wohl größte Fund ist der legendäre AH-6 Little Bird, der in Season 2 zurückkehren soll. Der wendige Mini-Helikopter gehört seit jeher zu den Fanlieblingen, gerade für Spieler, die lieber gezielte Nadelstiche setzen, statt als fliegende Festung über dem Schlachtfeld zu kreisen.

Zusätzlich tauchten Hinweise auf Jetskis auf, die jedoch erst in Season 3 geplant sein sollen. Offenbar will DICE die Karten stärker in Richtung dynamischer Wasserwege ausbauen – ein Trend, der seit Battlefield 4 immer wieder in Wellen zurückkehrt.

Neben den Fahrzeugen listet der Datamine eine Reihe von neuen Waffen und Gadgets, die thematisch in das aktuelle Arsenal passen – aber frischen Druck auf das Meta bringen könnten.

Neue Waffen (unbestätigt)

MG5 – schweres MG, hohe Feuerrate

– schweres MG, hohe Feuerrate BREN 2 – moderner LMG/AR-Hybrid

– moderner LMG/AR-Hybrid Scorpion EVO 3 – kompakte SMG

– kompakte SMG Škorpion vz. 61 – klassischer Maschinenpistolen-Oldie

Gadgets im Code gefunden

SICH G1 FRAG – Airburst-Launcher

Feuert 40mm-Granaten, die in der Luft detonieren – ideal für Ziele hinter Deckung.

Feuert 40mm-Granaten, die in der Luft detonieren – ideal für Ziele hinter Deckung. GL40 STKY – Sticky-Launcher

Haftgranaten für Fahrzeuge oder Engstellen, sowohl als Standalone- als auch als Unterlaufversion.

Haftgranaten für Fahrzeuge oder Engstellen, sowohl als Standalone- als auch als Unterlaufversion. M320A1 AT – Anti-Vehicle-Launcher

40mm-Granaten für den Kampf gegen gepanzerte Ziele.

40mm-Granaten für den Kampf gegen gepanzerte Ziele. RGO – Impact-Granate

Explodiert direkt beim Aufprall, dafür mit etwas schwächerer Sprengkraft.

Alle Angaben bleiben wohlgemerkt inoffiziell. Inhalte können gestrichen, verschoben oder völlig anders umgesetzt werden. Allerdings lag der Dataminer in der Vergangenheit selten daneben, und in Battlefield-Datacodes landet selten etwas ohne Grund.

Was bedeutet das für Battlefield 6?

Sollten diese Inhalte tatsächlich für Season 2 geplant sein, würde DICE sich klar auf klassisches Battlefield-Gefühl konzentrieren: vielseitige Fahrzeuge, unterschiedliche Spielstile und mehr Werkzeuge gegen Deckung und Fahrzeuge. Gerade der Little Bird wäre ein Highlight, ein Stück Serienidentität, das in Battlefield 6 bisher fehlte.

Auch wirtschaftlich läuft es, denn laut aktuellen Branchenberichten hatte Battlefield 6 den stärksten Launch-Monat eines Spiels in den letzten drei Jahren. Entsprechend dürfte EA alles daransetzen, das Momentum zu halten.

Offiziell ist noch nichts angekündigt, aber realistisch ist der Season 2 Anfang 2026 geplant. Traditionell zeigt DICE neue Season-Inhalte etwa zwei bis vier Wochen vor Release, ein Reveal im Januar 2026 wäre daher typisch.